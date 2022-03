'Dug Cibone iznosi 33,7 milijuna kuna, sanirat ćemo ga do ljeta, a u novoj sezoni igrati i Europu!'

U Ciboni je danas održana velika press-konferencija na kojoj su po prvi puta javno istupili svi vodeći ljudi u zagrebačkom košarkaškom velikanu. Tako su svoju priču, ali i ambicije o budućnosti "vukova" ispričali predsjednik kluba Mario Petrović, direktor Mauro Lukić, financijski direktor Ivan Matasić, sportski direktor Marin Rozić, trener Gašper Okorn, pa i kapetan Cibone Danko Branković. Bilo je tu svega, pričalo se o prošlosti, budućnosti, ambicijama, dugovima...

Mario Petrović, predsjednik Cibone

- Kad smo došli prije tri mjeseca u klub, imali smo dosta raznih poziva, tada sam rekao da moramo nešto napraviti pa tek onda javno istupati, sve ostalo bila bi prazna priča. Živimo u teškim vremenima, sada uz ovaj rat u Ukrajini, vremena su stvarno teška. Sada nam i cijela priča oko pandemije izgleda kao zanimljiva bajka, rat je postao stvarnost, ljudi oko nas ginu. I to utječe na sve nas, tako i na sport. I mi kao klub podržavamo borbu za samostalnost, mi smo se s tim borili 1991. godine, zbog toga dajemo punu podršku samostalnoj Ukrajini.

- Svi znamo kako su hrvatski klubovi u nezavidnoj situaciji. Cibona je prolazila kroz različite faze, a sve što smo vidjeli odaje dojam kako se Cibona nije vodila profesionalno proteklih godina. O bivšima sve najbolje, ali mi smo u tri mjeseca doživjeli preporod i renesansu. Među nama vlada veliko zajedništvo, to daje rezultata. Cilj nam je bio maksimalno podići ovu priču, vratiti klub iz ponora u kojem smo ga zatekli, a sve to sada ide u dobrom smjeru.

- U Gradu i gradonačelniku smo pronašli ljude za suradnju, podršku imamo i u HKS-u, s njima imamo dobru razmjenu informacija. Tako i u Ministarstvu sporta i ministrici Brnjac, svi su pokazali veliku želju da Cibona uspije, da Cibona od ružnog pačeta izraste u nekog labuda. Stari i umorni div se polako budi, dali smo mu dodatnu energiju i svježu krv. I moram napomenuti da smo od svog dolaska u klub dobili veliku podršku u medijima, možda ju nismo ni zaslužili, zato smo svi zajedno sjeli danas pred vama za stol. I mi ne glumimo ne ko zajedništvo prema van, kod nas doista vlada veliko zajedništvo.

Mauro Lukić, direktor kluba

- Mi smo po svom dolasku odmah krenuli u financijsku reviziju, znate zašto? Željeli smo politiku čistog starta, klub voditi od nule, transparentno, zakonito i pošteno. I da svi znaju iz koje pozicije mi krećemo. I rezultati su tu, malo ponižavajući, postojeći dug Cibone iznosi 33 milijuna kuna. U zadnjem kvartalu nismo gomilali dugove, sanirat ćemo dosadašnje dugove, a na financijskom planu radimo dobar posao.

- Nova sponzorstva? Aktivno pregovaramo s investitorima, neki predstavnici su već dobili svoje mjesto u Skupštini kluba, to pokazuje ozbiljnost naših pregovora. Ali da, moramo pronaći pravni model kako ćemo realizirati tu investiciju, a svi pregovori idu u smjeru što boljeg interesa Cibone. Ovdje je prije nas utvrđeno i kako je 990 tisuća kuna nenamjenski utrošeno, bilo je i dvostrukog financiranja.

- Mi želimo klub vratiti na europsku mapu, Cibona mora igrati takva natjecanja. I da, na jesen ćemo igrati Europu, najvjerojatnije Ligu prvaka. Zadovoljni smo trenerom, momčadi, želimo ovu momčad na okupu i sljedeće sezone, pa ju pojačati s jednim-dva igrača. Cilj nam je i osnovanje akademije kako bi dobili poligon za proizvodnju mladih igrača, na tome radimo već neko vrijeme. Plan nam je osnovati i ženski košarkaški klub kako bi bili profesionalni na svim razinama.

- Moramo reći, Ciboni je mjesto u Draženovom domu, svima je u interesu da Cibona igra u svojoj dvorani. Državnom odvjetništvu smo poslali cjelokupnu dokmuentaciju, na njima je da provjere ima li tu elemenata kaznenih dijela, a mi nismo kazneno-pravni stručnjaci, pa se nismo usudili bilo koga prijaviti DORH-u. Zašto? Ako bi nekoga lažno ili krivo prijavili imenom i prezimenom, pa i to je kazneno dijelo. Cibonu je kroz 76-godišnju povijest vodio niz dužnosnika, ne bi bilo ispravno pogađati tko je napravio kakvu pogrešku.

Ivan Matasić, direktor financija

- Dobili smo završni izvještaj za 2021. godinu, dug Cibone iznosi 33,7 milijuna kuna. I tu nije iskazan dio duga iz proteklih godina, to očitovanje čekamo tek 28. veljače. I tu očekujemo dodatnih 2,5 do 3 milijuna kuna duga prema Gradu. Nama cilj nije plesati jednu, već 10 i više godina, funkcionirati bez dugova, sudjelovati u najjačim europskim natjecanjima.

- Akademija je zalog budućnosti, jako dobra stvar i za širu zajednicu, ne samo za Cibonu. Investitori su zagrizli za ovu ideju, sviđa im se da gradimo klub na zdravim i dobrim temeljima, dugoročno održivim. Mi nećemo trošiti više nego što imamo, a trudit ćemo se da u budućnosti taj pokrivač bude što veći. Osnovna stvar nam je zadržati dobar duh u Ciboni, vide se promjene, a i gradonačelnik Tomašević je rekao kako se ovim klubom mora profesionalno upravljati, a mi to potpisujemo.

- Nama je cilj u novu sezonu ući bez dugova i s ozbiljnim budžetom, momčadi dodati dva starija igrača. I da nam proračun bude barem 2,5 - 3 milijuna eura na godišnjoj razini, i idemo prema tome. Da, cilj nam je riješiti 33 milijuna kuna duga, plus tih dodatnih 2,5 do 3 milijuna kuna duga prema Gradu. Ta sponzorstva su daleko od gotove stvari, mora se još nešto posložiti prema Gradu, ali očekujemo da ćemo do ljeta dobiti 37 milijuna kuna sponzorstva. I tu ne vidimo alternativu.

Marin Rozić, sportski direktor

- Mi smo napravili veliki zaokret u sportskoj priči posljednjih godina, okrenuli smo se domaćim igračima iz svog pogona, pa i mladim dečkima iz regije. I tu želimo još dodati strance koji odgovaraju profilu onome što tražimo. A ti mladi se onda tek kod nas trebaju afirmirati, u Ciboni doseći svoje zenit. Sportska politika će i dalje biti slična, ali želimo dovesti dva starija igrača koji će odgajati naše klince. I primjerom im pokazati kako da dođu do onoga što sami žele.

- Sretan sam, novi ljudi u klubu su prepoznali važnost omladinskog pogona, od škole košarke do selekcije U-19. Educirat ćemo ljude koji rade s našom djecom, podići stacionar na viši nivo, utemeljiti skautsku službu kojom ćemo pokriti veliki regionalni teritorij. Dovoditi mlade klince koji će kod nas napredovati i doći do seniorskog pogona.

Gašper Okorn, trener kluba

- Kapetan i ja želimo svima pokazati da smo ovdje svi u istom brodu, želimo pokušati sve kako bi Cibona bila u budućnosti bolja na terenu i izvan njega. Slažem se s ovom sportskom politikom, da klub vode mladi hrvatski igrači. Mi ćemo se boriti, dati sve od sebe u svakoj utakmici. Da, naš rezultat je bitan, on olakšava posao drugim ljudima u klubu koji se bore na nekim drugim frontama. I da, sada idemo pravim smjerom, ali korak po korak.

Danko Branković, kapetan Cibone

- U momčadi je kemija na najvišoj razini, atmosfera je super, tako i mora biti poslije 11 pobjeda. Postali smo ekipa, nismo imali puno promjena u igračkom kadru kao prošle godine, a ostvarili smo dva od tri zacrtana cilja. Osigurali smo ABA ligu, osvojili Kup, još moramo osvojiti prvenstvo. I vjerujem da ćemo uspjeti u tome.