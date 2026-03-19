Dugogodišnji šef slavonskog nogometa podnio je ostavku!

Piše Luka Tunjić,
Prag: VIP tribina tijekom susreta Češke i Hrvatske u kvalifikacijama za FIFA Svjetsko prvenstvo | Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

Umorio sam se, zato sam se odlučio na ostavku. Dali smo šansu mladima. Zadravec je vrhunski sportski radnik, delegat u Skupštini HNS-a i na utakmicama HNL-a, poručio je Vučemilović-Šimunović

Nogometni savez Osječko-baranjske županije ulazi u novu eru. Naime, nakon skoro 30 godina se Ante Vučemilović-Šimunović povlači s funkcije predsjednika koju je obnašao još od daleke 1998. godine. To je velika vijest za slavonski nogomet, a na funkciji predsjednika zamijenio ga je Ivan Zadravec, prvi čovjek središta Beli Manastir. 

- Umorio sam se, zato sam se odlučio na ostavku. Dali smo šansu mladima. Zadravec je vrhunski sportski radnik, delegat u Skupštini HNS-a i na utakmicama HNL-a, pod njegovim vodstvom toliko se puno napravilo u Baranji, tereni i stadioni. Rođen je za to, a mlad je, županijski je savez u pravom rukama. Ja ću se sad malo odmoriti, ali i ostati uz njega da mu pomognem u stasanju na novoj dužnosti - rekao je Vučemilović-Šimunović za Sportske novosti.

Ipak, Vučemilović-Šimunović neće odmah otići u mirovinu, već će nastaviti obnašati funkciju prvog dopredsjednika u Hrvatskom nogometnom savezu, a također je i predsjednik Nogometnog središta Osijek.

