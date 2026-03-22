Dugopolje prozvalo Kolarića: Umjetnik nekad poznat kao 'najtalentiraniji hrvatski sudac'

Dugopolje i Jarun odigrali su 0-0 u 23. kolu Prve nogometne lige. Domaćin smatra da je teško oštećen za kazneni udarac zbog situacije iz sudačke nadoknade kada je Mijo Caktaš primio udarac laktom u glavu u kaznenom prostoru Jaruna, a Patrik Kolarić se nije oglasio. Dugopolje se oglasilo nakon utakmice priopćenjem na Facebooku.

POGLEDAJTE VIDEO:

Podsjetimo, Kolarić je prije nekoliko tjedana stigao u centar pozornosti lošim suđenjem na utakmici Rijeke i Hajduka u Kupu, kada je propustio Anti Rebiću pokazati crveni karton i imao još nekoliko velikih pogrešaka.

"Još jedna edukativna večer za naš klub - ovaj put na temu: 'Što je penal, a što… ipak nije?' Zahvaljujemo sucima na kreativnom pristupu pravilima nogometne igre. Uvijek je lijepo vidjeti kako se ista situacija može protumačiti na toliko različitih načina - posebno kad se radi o gostujućem kaznenom prostoru.

A kad se već educiramo - vrijedi istaknuti da je cijela utakmica odsuđena na zavidnoj razini 'kreativnosti'. Umjetnik nekad poznat kao 'najtalentiraniji hrvatski sudac…'

Foto: MAXSport/screenshot

Međimurskog talenta je nakon Hajduka za kaznu spustilo iz HNL-a u Prvu NL, ali i ovo mu je izgleda prekomplicirano. Zli jezici su pomislili da nas je išao namjerno oštetiti, ali i za to treba neki talent.

Htio je ostati suditi našim kadetima, ali bilo nam je žao djece...", napisao je klub u objavi.

Dugopolje je četvrto u Prvoj NL sa 38 bodova i s ovim remijem se udaljilo od potencijalne borbe za ulazak u prvi rang hrvatskog klupskog nogometa.