Duje Čop je među 10 najboljih strijelaca HNL-a svih vremena! Zabijao je za čak šest klubova...

Duje Čop bio je junak u pobjedi Rijeke kod Osijeka 2-0. Iskusni napadač u derbiju kola zabio je i asistirao, stigao do svojeg 85. gola u Prvoj HNL, čime je ušao među deset najboljih strijelaca Prve HNL svih vremena. Velika čast za sjajnog napadača koji je ove zime iz Lokomotive prešao u Rijeku.

Pokretanje videa... 00:37 Sudac ne da zamjenu Rijeci | Video: MAXSport/Hrvatski Telekom

Na toj ljestvici sa 145 golova vodi Davor Vugrinec, a slijede ga Igor Cvitanović (126), Ivan Krstanović (123), Joško Popović (111), Miljenko Mumlek (107), Mijo Caktaš (97), Nino Bule (88), Robert Špehar (86), a po 85 golova, uz Čopa, imaju još Miljenko Dodik i Renato Jurčec.

Ipak, Čop je na Opus Areni stigao do još jednog jubileja. Postao je tek treći nogometaš u povijesti koji je u Prvoj HNL zabio za šest različitih klubova. To je do sada uspjelo samo Jurčecu (Zagreb, Inter, Hajduk, Dinamo, Cibalia i Slaven) i Krstanoviću (Zagreb, Dinamo, Lokomotiva, Rijeka, Zadar i Slaven).

Osijek i Rijeka sastali se u 22. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Davor Javorovic/PIXSELL

Čop je svojih 85 golova raspodijelio na Dinamo (44), Lokomotivu (18), Hajduk (10), Split (8), Šibenik (4) i Rijeku (1). Iskusni napadač tako je ušao u povijest prvoligaškog nogometa, ali i dokazao da će biti velika snaga Rijeke u borbi za naslov prvaka.

Zagreb: MAXtv, 1. HNL, 18. kolo, GNK Dinamo - HNK Rijeka | Foto: Jurica Galoic/PIXSELL

- Stvarno uživam u ovim godinama, ovo je predivno što se može dogoditi igraču od 35 godina, da uspijem napraviti transfer i da igram u ovakvoj momčadi kao što je Rijeka. Cijeli život se vodim samo tim sportskim uspjesima, novac mi nije na prvome mjestu, tako da je to najveći razlog zbog kojeg sam došao u Rijeku - rekao je Čop u radijskoj emisiji “Pod stijenama Kantride”.

Najbolji strijelci u povijesti HNL-a

145 - Vugrinec

126 - Cvitanović

123 - Krstanović

111 - Popović

107 - Mumlek

97 - Caktaš

88 - Bule

86 - Špehar

85 - Čop, Dodik, Jurčec

Čopovih 85 golova

Diinamo 44

Lokomotiva: 18

Hajduk: 10

Split: 8

Šibenik: 4

Rijeka: 1