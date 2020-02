Duletovi rituali: Krunica u ruke i cijeli Euro nisam prao čarape

Domagoj Duvnjak (31) vratio se u klupski ritam nakon osvajanja srebra na Europskom prvenstvu u Stockholmu s Hrvatskom, gdje su ga nagradili i priznanjem za najkorisnijeg igrača turnira.

- Pomiješani su osjećaji, napravili smo velik rezultat i uspjeh, ali ostaje taj žal za finalom. Bili smo blizu, nažalost nismo uspjeli, ali to je jako velik uspjeh - rekao je Duvnjak u intervjuu za emisiju "Klub 7" HTV-a.

- Bili smo tužni poslije finala, a onda smo došli na aerodrom odmah poslije utakmice, već tamo dočekalo nas je 300-400 ljudi i to je ono što nas veseli. Sutradan smo imali doček na Trgu, kad pogledaš toliko ljudi, bilo je lošije vrijeme... Onda žal za pobjedom se izbriše, znaš da si napravio dobru stvar. Zato igraš taj sport, za to se živi - dodao je Dule.

POGLEDAJTE VIDEO:

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Koja je tajna uspjeha ove reprezentacije?

- Prije svega, mi smo veliki prijatelji. Izvan terena i na njemu imamo dobru atmosferu i to nas drži. Kad nas pogledate poslije treninga, 16 igrača pije kavu zajedno, to nas krasi. Tako je bilo i na terenu, ginuli smo jedan za drugoga. To nisu floskule, jednostavno smo tako igrali - rekao je Domagoj.

Cijela obitelj Duvnjak je u rukometu. Otac Ivo bio je rukometni trener, majka Ivanka igračica, i sestra Iva je u rukometu...

- Vjerojatno sam bio predodređen za to. Tata je bio trener u RK Đakovo, kasnije u Osijeku. Krenuo sam s njim na treninge kao mali iz zezancije i jednostavno se zaljubio u taj sport - kaže Dule.

Foto: Privatni album

Otkrio je rituale koje ima prije svake utakmice.

- Imam ih dosta, haha. U svlačionici, prije nego što odemo na teren, prekrižim se, imam krunicu. Odigrao sam ovaj turnir opet cijeli u istim čarapama. Oprao sam ih dva, tri puta. To su ti rituali za koje ne znam znače li ili ne znače. Mi sportaši smo malo ludi ljudi - nasmijao se.

Cijela sportska Hrvatska bila je uz njih za vrijeme Eura.

- Dobivali smo puno poruka, videa. To je ono što te veseli. Ta podrška nam je puno značila, dala nam je dodatni motiv. Ono se ne zaboravlja, one scene kad su dočekani nogometaši. Mislim da smo prava sportska nacija, da sportaši predstavljaju svoju zemlju na najbolji mogući način i nadam se da će tako biti u budućnosti - kaže Domagoj, koji o igranju za Hrvatsku ističe:

- Jedva čekamo da dođem u reprezentaciju, da popijemo kavu, da se zezamo...

Što smatra ključem za uspjeh?

- Upornost. Definitivno upornost. I da nikad ne odustaneš od svojih ciljeva - rekao je rukometaš Kiela, koji je u Njemačkoj već deset godina:

- Proletjelo je vrijeme... Planovi su da ostanem zdrav, to je najvažnije. Prvi smo u Bundesligi i u Ligi prvaka. Sezona je duga, vidjet ćemo. Imamo dobru momčad i atmosferu. Kiel je klub koji očekuje trofeje. Dugo nismo bili prvaci, četiri godine su prošle, tako da je cilj da osvojimo Bundesligu, u Njemačkoj se to jako cijeni.

- Mislim da mi je ovo 11. sezona u Njemačkoj, pet godina sam bio u Hamburgu, šesta mi je sezona u Kielu. Volim Njemačku, jednostavno je kultura sporta tamo fenomenalna. Na svaku utakmicu dođe 10.000 ljudi, svaka je rasprodana, čak se i karte ostavljaju u nasljedstvo, ludilo! Bilo gdje da dođeš, dvorana je puna.

Koja mu je nagrada posebno draga?

- Sve nagrade su mi predrage, svaka je posebna na svoj način. Možda bih izdvojio, ne znam koje to godine bilo (2013., op.a.), ali bio sam najbolji sportaš Hamburga. Hamburg je ogroman, sportski grad i ta nagrada ostala mi je u lijepom sjećanju - rekao je Duvnjak.

- Tko mi je najveća potpora? Moja žena i moja obitelj - rekao je Dule i za kraj otkrio čime se bavi kad nije okupiran rukometom:

- Spavam, haha. Naravno, volim popiti kavu s društvom. U Kielu je toliko naporno, ritam je ubitačan i stvarno spavam jako puno. Večerice, ručkovi, kavica s prijateljima me vesele. Za vikend volim pogledati nogomet, sve sportove. Naravno, nogomet je broj jedan.