Trio dolčevita: Robert Jarni opet je oduševio outfitom u studiju, pridružili mu se Vojnović i Dalić

Robert Jarni, bivši hrvatski nogometni reprezentativac i danas stručni komentator na Novoj TV, u nekoliko je navrata privukao pažnju gledatelja odjevnim kombinacijama tijekom studijskih emisija. Pa tako i ovaj petak, kad se s Aljošom Vojnovićem pojavio u studiju odjeven u dolčevitu.

Na neki je način tako odao omaž Branku Ivankoviću, hrvatskom treneru koji je nedavno otišao u mirovinu, a poznat je po klasičnom i prepoznatljivom stilu odijevanja.

Ranije je Jarni nastupio u sakou koji je izazvao komentare publike jer je izgledom podsjećao na estetiku crtanog lika Bubimira. Taj odabir odjeće bio je uočljiv i mediji su ga zabilježili kao nesvakidašnji primjer modnog izričaja u sportskom studiju.

Foto: Nova TV

Zanimljivo, i izbornik hrvatske nogometne reprezentacije Zlatko Dalić za utakmicu protiv Farskih Otoka odabrao je dolčevitu.

Rijeka: Susret Hrvatske i Farskih otoka u kvalifikacijama za FIFA Svjetsko prvenstvo | Foto: Marko Lukunic/PIXSELL