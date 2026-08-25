Duo iz snova ipak bez rezultata: Đoković i Sabaljenka ispali u prvom kolu mješovitih parova

Miješani parovi na ovogodišnjem US Openu dobili su potpuno novo ruho, a novi format već je donio nekoliko vrlo zanimljivih teniskih kombinacija i rezultate koji su privukli veliku pozornost. Natjecanje se održava 25. i 26. kolovoza, neposredno uoči početka glavnog turnira, a organizatori su ga osmislili kao kratko i atraktivno izdanje u kojem glavnu riječ imaju najveće zvijezde svjetskog tenisa.

U takvom formatu zajedno su zaigrali Novak Đoković i Arina Sabaljenka, dok su jednu od najzvučnijih kombinacija činili Carlos Alcaraz i Serena Williams. Mečevi se igraju na dva dobivena seta, no svaki set traje do četiri osvojena gema. Ako je rezultat 1-1 u setovima, pobjednika odlučuje tie-break do deset osvojenih poena.

Foto: EDUARDO MUNOZ/REUTERS

Đoković i Sabaljenka, iako na papiru fenomenalan par, ispali su u prvom kolu. Jedan od najvećih tenisača svih vremena i trenutačna svjetska jedinica u ženskom tenisu poraženi su od Henryja Pattena i Katerine Siniakove s 2-1, nakon samo 48 minuta igre. Rezultat po setovima bio je 4-1, 2-4, 2-10.

Đoković i Sabaljenka krenuli su sjajno te uvjerljivo osvojili prvi set, a činilo se da će susret vrlo brzo krenuti u očekivanom smjeru. No, umjesto da zadrže kontrolu, u nastavku su potpuno pali, što su njihovi protivnici objeručke prihvatili.

U drugom setu Đoković i Sabaljenka imali su break i vodili 2-1, ali nakon toga više nisu osvojili nijedan gem. Patten i Siniakova preokrenuli su situaciju i izborili odlučujući tie-break, u kojem su potpuno dominirali. Đoković i Sabaljenka osvojili su tek dva poena, dok su njihovi suparnici stigli do deset i tako potvrdili veliko iznenađenje.

Foto: EDUARDO MUNOZ/REUTERS

Ipak, kada se pogledaju rezultati koje Patten i Siniakova imaju u igri parova, njihova pobjeda i nije toliko senzacionalna koliko bi se na prvi pogled moglo činiti.

Patten je trenutačno najbolji tenisač svijeta u muškim parovima, a u karijeri je osvojio 13 turnira u toj konkurenciji. Posebno se ističu tri Grand Slam naslova, Australian Open 2025. te Wimbledon 2024. i 2026. godine.

Siniakova iza sebe ima još impresivniji učinak. Čehinja je također prva na svjetskoj ljestvici, ali u ženskim parovima, a dosad je osvojila čak 38 naslova. Njezin Grand Slam učinak uključuje tri Australian Opena, četiri Roland Garrosa, tri Wimbledona i jedan US Open.