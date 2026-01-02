Durantov drugi double-double u sezoni i Leonardov sjajni nastup obilježili su proteklu NBA noć

Brooklyn Netsi poraženi su u Barclays Centru 120-96 od Houston Rocketsa. Amen Thompson skupio je 23 poena, 4 skokova i tri asistencije. Prvi pratitelj mu je veteran Kevin Durant s double-double učinkom od 22 koša, pet skokova i 11 asistencija. Netsima je ovo drugi vezani poraz, a Rocketsima četvrt pobjeda zaredom s kojom su na skoru od 21 pobjede i 10 poraza.

Foto: Vincent Carchietta

Miami Heat nastavlja s dobrim igrama i kao Rocketsi slavili su po četvrti put uzastopno protiv Detroit Pistonsa (118-112). Prvo ime susreta bio je Miamijev bek Norman Powell s 36 poena, dva skoka i dvije asistencije. To je njegov najefikasniji skor ove sezone, a sličan je zadnje imao protiv Philadelphije 23. studenog 2025. s 32 koša, četiri skoka i asistencijom. Detroitu je ovo treći poraz na četiri zadnja susreta, ali i dalje su prvi u Istočnoj konferenciji s 25 pobjeda i devet izgubljenih susreta.

Foto: Lon Horwedel

Dallas Mavericksi izgubili su American Airlines Centru od Philadelphije 76ers-a 123-108. Tyrese Maxey prvo je ime Philadelphije ove sezone, kao i u petak na susretu protiv Mavericksa; bio je vrlo blizu triple-double učinka s 34 poena, osam skokova i 10 asistencija. Mavericksima je to četvrti poraz zaredom, a Philadelphiji druga vezana pobjeda nakon mini krize od tri izgubljene utakmice.

Foto: Jerome Miron

Sacramento Kingsi izgubili su od Boston Celticsa u Golden 1 Centru 120-106. Jaylen Brown dominirao je kroz cijeli susret s 29 koševa, 10 skokova i četiri asistencije. Celticsi su se vratili na pobjednički put nakon poraza od Portland Trail Blazersa krajem 2025. godine treći su u Istočnoj konferenciji s 21 pobjedom i 12 poraza.

Foto: Dennis Lee

Na zadnjoj utakmici noćas Los Angeles Clippersi pobijedili su u Intuit Domeu Utah Jazz 118-101. Kawhi Leonard nosio je Clipperse do pete uzastopne pobjede s 45 poena, sedam skokova i tri asistencije. Hrvatski centar Ivica Zubac nije nastupio za Clipperse zbog ozljede gležnja koju je pretrpio krajem prosinca 2025. godine.

Foto: Kiyoshi Mio