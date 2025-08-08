Durdov: Godinu dana sam nosio teret. Krovinović: Bolje ovako, nije dobro kad se mi opustimo

Utakmica se činila poput filma "Beskrajni dan". Kao da sudac nikad neće svirati kraj, baš je dugo trajalo. Uživali smo, bez obzira na 0-1 u poluvremenu. Imali smo tri mrtvaca, nismo ih iskoristili, totalno glupo. Ali to je nogomet, u poluvremenu smo došli u svlačionicu i rekli smo da ako zabijemo jedan, zabit ćemo još jedan minimalno, tako je i bilo. Mogli smo zabiti još koji, ali ok. Možda je i bolje, da budemo na 120 posto u uzvratu, rekao je asistent Filip Krovinović nakon pobjede Hajduka 2-1 nad Dinamo Cityjem u 3. pretkolu Konferencijske lige.

Prije gola ste napravili slalom poput Janice Kostelić?

- Nadam se da će toga biti još. Uživali smo i idemo dalje, čeka nas u nedjelju nova prvenstvena i idemo po tri boda.

Je li šteta što je završilo samo 2-1, imali ste još šansi?

- Sigurno da je ostao neki žal, ali tako je kako je. Rekao sam da je možda i bolje, poznavajući nas, nije dobro kada se mi opustimo, to onda ne izgleda na ništa. Možda je bolje da smo tamo u ovakvom rezultatu, da budemo na 120 posto, ali prva utakmica je u nedjelju i to je ono što nas zanima.

Što popraviti?

- Puno bolje smo izlazili u presing u drugom poluvremenu. Oni su samo napucavali i uglavnom nisu igrali, mi smo sve te lopte kupili. Tako da, malo smo ga promijenili u drugom poluvremenu i to je ono što nas je poguralo.

Je li taj dodatni doprinos krila ključan?

- Neka se tako i nastavi, jedan dan jedno krilo, drugi dan drugo, treći dan netko tko će ući, pa stoper, vezni, tko god. Neka vi zazivate koga god i neka oni samo donose što treba.

Split: Susret Hajduka i Dinamo Cityja u trećem pretkolu za ulazak u Konferencijsku ligu | Foto: Sine Zelic/PIXSELL

Ante Rebić?

- Vidjeli ste, neupitna klasa, nosi dvojicu sa sobom, velika korist će nam biti i nema straha za njega.

Vi ste u sjajnoj formi?

- Stvarno uživam, ekipa mi pomaže, nije uvijek do pojedinca, nogomet je kolektiv. Neka se tako i nastavi.

Atmosfera?

- Top, najbolja na svijetu, već sam i sto tisuća puta rekao kada sam ovdje s vama, a to je često, da su najbolji na svijetu i ni za što ih ne bih mijenjao.

Split: Susret Hajduka i Dinamo Cityja u trećem pretkolu za ulazak u Konferencijsku ligu | Foto: Sime Zelic/PIXSELL

Gorica?

- Super protivnik, ali igramo kući, opet pred punim Poljudom, oni će nas nositi. Imamo njih, oni imaju nas, dečki s klupe uvijek donesu nešto, idemo po nove bodove - zaključio je Krovinović.

Junak u pobjedi Splićana bio je i Bruno Durdov kojem je Krovinović asistirao za izjednačujući gol.

- Mislim da je iza nas teška utakmica. Dobro smo ušli, ali smo malo pali. Na kraju smo pokazali karakter, mogli smo pobijediti i s većom razlikom. Sretni smo radi pobjede, idemo dalje.

Split: Susret Hajduka i Dinamo Cityja u trećem pretkolu za ulazak u Konferencijsku ligu | Foto: Sine Zelic/PIXSELL

Dosta je emocija izašlo iz tebe danas.

- Dugo sam nosio taj teret, bio sam bez pogotka jako dugo, godinu dana.... Bilo mi je teško, ali sretan sam što je ušla. Nadam se da će u budućnosti biti još puno golova.

Dojam je da ste mogli pobijediti s puno više golova.

- Zasigurno, iako su i oni dobra ekipa. Imali smo jako puno šansi, ali danas nije ušlo, nadam se da će sljedeći put.

Što reći na Krovinovićevu asistenciju?

- Sjajna je, nisam je očekivao. Odradio je sve savršeno, ja sam se samo trebao nakloniti, staviti glavu. Hvala mu.

Što vam je trener rekao na poluvremenu?

- Rekao nam je da igramo dobro, da trebamo popraviti presing i izaći s gardom. Znali smo da ćemo zabiti ta dva gola.

Split: Susret Hajduka i Dinamo Cityja u trećem pretkolu za ulazak u Konferencijsku ligu | Foto: Sine Zelic/PIXSELL

Je li ova pobjeda dovoljna za miran uzvrat?

- Pa sigurno da nije. Moramo nastaviti raditi i ući s 200 posto u tu utakmicu. Nije ništa riješeno, to je nogomet.

Ante Rebić?

- Ante se super prilagodio, a svi znamo kakav je igrač. Sigurno će nam pomoći.

Slijedi li u nedjelju protiv Gorice nova pobjeda?

- Nadamo se. Idemo se odmoriti, a onda maksimalno pripremiti za tu utakmicu.