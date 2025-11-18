Durdov: Pobijediti Srbiju, i to na današnji dan, ne može bolje...

Hrvatska U-19 reprezentacija pobijedila je Srbiju 4-1 na stadionu Rudeša u kvalifikacijama za Europsko prvenstvo 2026., u susretu koji se igrao bez gledatelja zbog preporuke Policijske uprave zagrebačke povodom obilježavanja Dana sjećanja na žrtve Vukovara i Škabrnje.

Junak utakmice bio je 18-godišnji veznjak Dinama Anđelo Šutalo, koji je postigao dva gola i asistirao za jedan. Nakon pogotka za 3-1 podignuo je dva prsta u V znak, simbol pobjede koji je, rekao je, "simbol slobode i pobjede", a koji je u Domovinskom ratu bio čest među hrvatskim vojnicima.

- Drago mi je zbog momčadi jer smo ostvarili maksimalan učinak i osvojili prvo mjesto u skupini. Dobra smo klapa, radimo svi kao jedan i trudimo se ostati ponizni. Šteta da nismo iskoristili sve prilike, ispostavilo se da pobijedimo samo 4-1, šteta što smo primili rani pogodak jer oni nisu ništa napravili cijelu utakmicu. Na kraju je ovo realan rezultat.

Bruno Durdov, napadač Hajduka, podijelio je tekođer dojmove o utakmici i igri momčadi. Pohvalio je reakciju nakon ranog gola Srbije te istaknuo zajedništvo ekipe.

- Stvarno odlična utakmica s naše strane. Dobro smo ušli u susret, nažalost smo primili gol, ali brzo smo se vratili i pokazali karakter. Postigli smo četiri gola, a mislim da smo mogli i više. Nažalost, danas nisam uspio realizirati te šanse, ali hvala Bogu, tu su bili drugi momci koji su zabili i to je najvažnije.

Zagreb: Utkamica u-19 Hrvatska-Srbija | Foto: Matija Habljak/PIXSELL

Istaknuo je i važnost pobjede:

- Ovo je velika pobjeda protiv Srbije. Još na današnji dan, mislim da nema ništa ljepše. Moramo ostati ovako složni, a rezultat će onda doći sam.

Izbornik Siniša Oreščanin izrazio je veliko zadovoljstvo izvedbom momčadi i načinom na koji su mladi igrači odgovorili na pritisak.

- Mislim da stvarno nitko nema apsolutno nikakve zamjerke na utakmicu, mislim da je bila fer i korektna. Pružili smo jako dobru partiju, jako dobro smo reagirali nakon što smo primili gol i jako sam ponosan na dečke.

Dodao je da su se potpuno fokusirali na sport i po strani ostavili konotacije koje se vežu u današnji dan.

- Bavili smo se samo sportom, znam da ljudima ovo puno znači na današnji dan koji je velik i tužan, ali odvojio bih ipak to od sporta. Ovo su mladi ljudi, oni trebaju ići dalje.

Susret U-19 reprezentacija Hrvatske i Gibraltara u kvalifikacijama za Europsko prvenstvo | Foto: Igor Kralj/PIXSELL

Hrvatska je u sva tri kvalifikacijska susreta postigla 14 pogodaka i primila samo jedan, čime je osigurala prvo mjesto u skupini i potvrdila da gradi kompaktan i kvalitetan kolektiv koji pokazuje i rezultat i karakter.