RAPSODIJA U RUDEŠU

Mladi 'vatreni' razbili Srbiju u Zagrebu, savršeni u iduću fazu!

Piše Josip Tolić,
Čitanje članka: 4 min
Zagreb: Utkamica u-19 Hrvatska-Srbija | Foto: Matija Habljak/PIXSELL

Mladi "vatreni" srušili Srbiju 4-1! Šutalo briljirao s dva gola i asistencijom. Hrvatska suvereno u elitnoj fazi kvalifikacija za Euro. Policija nije dozvolila ulazak gledateljima na utakmicu

Hrvatska nogometna reprezentacija do 19 godina trećom je pobjedom kompletirala prvu fazu kvalifikacija za Europsko prvenstvo koje će se od 28. lipnja do 11. srpnja igrati u Walesu. Mladi "vatreni" pod vodstvom Siniše Oreščanina svladali su na stadionu Rudeša u Zagrebu vršnjake iz Srbije 4-1 u utakmici na kojoj je policija, zbog sigurnosnih razloga na Dan sjećanja na žrtvu Vukovara i Škabrnje, zabranila ulazak gledateljima.

Foto: Matija Habljak/PIXSELL

Nije počelo dobro za Hrvatsku, Luka Zarić je u 17. minuti doveo goste u vodstvo, a onda je krenula rapsodija mladih "vatrenih". Anđelo Šutalo, igrač Dinama, kreirao je preokret s dva gola i asistencijom. Prvo je u 30. minuti uposlio bayernovca Ljubu Puljića koji je izjednačio rezultat, a tri minute poslije donio preokret.

Uslijedila je totalna dominacija Hrvatske do kraja prvog poluvremena, pa i početkom nastavka, kad je Werderov Patrice Čović promašio penal (64.) kojega je izborio Dinamov senior Noa Mikić, za kojega su "modri" tražili da ga puste s ove utakmice kako bi mogao konkurirati za Kup-dvoboj protiv Karlovca u srijedu. No iz saveza im nisu udovoljili.

Šutalo je u 72. minuti riješio svaku dvojbu oko pobjednika na lijepu povratnu loptu Karla Mije Šimića, a nakon još nekoliko pokušaja točku na "i" stavio je Karlo Zulfić lijepim udarcem s ruba šesnaesterca u 91. minuti na dodavanje Luke Vrzića. Hrvatska prolazi u elitnu fazu kvalifikacija s prvog mjesta i stopostotnim učinkom nakon ranijih pobjeda nad Gruzijom 2-0 i Gibraltarom 8-0, a kao drugoplasirana prolazi i Srbija.

