Mladi 'vatreni' razbili Srbiju u Zagrebu, savršeni u iduću fazu!

Hrvatska nogometna reprezentacija do 19 godina trećom je pobjedom kompletirala prvu fazu kvalifikacija za Europsko prvenstvo koje će se od 28. lipnja do 11. srpnja igrati u Walesu. Mladi "vatreni" pod vodstvom Siniše Oreščanina svladali su na stadionu Rudeša u Zagrebu vršnjake iz Srbije 4-1 u utakmici na kojoj je policija, zbog sigurnosnih razloga na Dan sjećanja na žrtvu Vukovara i Škabrnje, zabranila ulazak gledateljima.

Nije počelo dobro za Hrvatsku, Luka Zarić je u 17. minuti doveo goste u vodstvo, a onda je krenula rapsodija mladih "vatrenih". Anđelo Šutalo, igrač Dinama, kreirao je preokret s dva gola i asistencijom. Prvo je u 30. minuti uposlio bayernovca Ljubu Puljića koji je izjednačio rezultat, a tri minute poslije donio preokret.

Uslijedila je totalna dominacija Hrvatske do kraja prvog poluvremena, pa i početkom nastavka, kad je Werderov Patrice Čović promašio penal (64.) kojega je izborio Dinamov senior Noa Mikić, za kojega su "modri" tražili da ga puste s ove utakmice kako bi mogao konkurirati za Kup-dvoboj protiv Karlovca u srijedu. No iz saveza im nisu udovoljili.

Šutalo je u 72. minuti riješio svaku dvojbu oko pobjednika na lijepu povratnu loptu Karla Mije Šimića, a nakon još nekoliko pokušaja točku na "i" stavio je Karlo Zulfić lijepim udarcem s ruba šesnaesterca u 91. minuti na dodavanje Luke Vrzića. Hrvatska prolazi u elitnu fazu kvalifikacija s prvog mjesta i stopostotnim učinkom nakon ranijih pobjeda nad Gruzijom 2-0 i Gibraltarom 8-0, a kao drugoplasirana prolazi i Srbija.