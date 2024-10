Durdov se oglasio, a suigrač mu poručio: 'Najbolji Bruno u ligi'

Bruno Durdov (16) nastavlja oduševljavati nogometnu javnost. Još prije početka sezone, mladi krilni napadač Hajduka briljirao je na pripremama protiv ukrajinskog Rukh Lviva, u utakmici koju je Hajduk dobio 3-1. Durdov je u 66. minuti fantastično izbacio suparničkog igrača, namjestio se na ljevicu i neobranjivo pogodio s ruba šesnaesterca.

Nekoliko dana kasnije ponovno je zabio, ovoga puta turskom velikanu Fenerbahčeu, u pobjedi Splićana 1-0. Prve ligaške pogotke 16-godišnjak je postigao protiv Gorice, a posebno lijep bio je drugi, izabran za najbolji gol rujna u HNL-u.

Sjajnim nastupima nastavio je i ovog vikenda, a nova "žrtva" bio je Šibenik. Zbog njegove odlične forme, mnogi smatraju da bi se trebao naći na popisu izbornika U-21 reprezentacije Ivice Olića, posebno jer strateg neće moći računati na Luku Stojkovića i Antuna Matkovića, koji su ozlijeđeni.

- Durdov je sigurno interesantan igrač pred kojim je sjajna budućnost. On je trenutačno U-19 reprezentativac. Ako ovako nastavi, ne sumnjam da će jednog dana biti i u seniorskoj reprezentaciji. Radujemo se mladim igračima koji nam dođu i vrlo brzo uče. Na Durdovu je da nastavi s ovakvim radom, težak je to put, ništa ne ide preko noći, to je par utakmica. Iz mojeg iskustva, najbolje bi bilo da se pred njime ne postavlja previše teret A reprezentacije. Ako nastavi ovako, bit će to normalan slijed, poziv u U-21 reprezentaciju i onda, daj Bože, poziv u A reprezentaciju - komentirao je njegovo nepozivanje Olić.

Mladić trenutačno živi najbolje trenutke svoje karijere, a nakon nove pobjede i gola, oglasio se na Instagramu. Objavio je nekoliko fotografija s utakmice protiv Šibenika i kratko dodao "Ekipa". Njegova objava privukla je i pozornost suigrača, veznjaka Hajduka, Luke Juraka (19).

"Najbolji Bruno u ligi", napisao je Jurak, aludirajući na kapetana Dinama, Brunu Petkovića (30). Među ostalim komentarima navijača našli su se i duhoviti poput "Jesi to objavio na malom odmoru" i "Okani se mobitela na nastavi", aludirajući na činjenicu da Durdov još uvijek ide u školu.