Hajduk nikada nije imao bolji učinak u Ligi 10. Spartanski režim Gattusa urodio plodom

S četvorkom u mreži Šibenika, a vrlo lako je moglo biti i više, Hajduk je prvi put ove sezone zasjeo na prvo mjesto i na vrhu će dočekati početak druge četvrtine prvenstva. Malo tko je mogao zamisliti ovakav rasplet nakon turbulentnog početka sezone. Dva remija u četiri kola pa ispadanje od Ružomberoka iz Europe, odlazak Ivana Perišića i unutarnji sukobi u klubu, smjena Nikole Kalinića.

Pokretanje videa... 01:39 Hajduk - Šibenik | Video: MAXSport/Hrvatski Telekom

Momčad za to vrijeme nije briljirala na terenu, pobjeđivala je s golom prednosti, Gennaro Gattuso bio je pod velikim pritiskom, ali uspio je nekako stabilizirati situaciju. Navijači i igrači stali su uz njega, a prekretnica je bila pobjeda protiv Dinama na Maksimiru. Od tada su krenule cvjetati ruže na Poljudu. Vrlo brzo se zaboravilo na previranja, a momčad je eksplodirala. Četiri gola Gorici, remi s Rijekom pa četvorka Šibeniku za prvo mjesto na ljestvici.

Split: HNK Hajduk i HNK Gorica sastali se u 7. kolu Prve HNL | Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL

Glavni razlog preporoda je Gennaro Gattuso. Uveo je strogu disciplinu, nešto čime su prethodnih godina na Poljudu imali velikih problema i spartanskim režimom besprijekorno je fizički pripremio igrače. Kada je posložio te bazične stvari, kvaliteta je konačno došla do izražaja. Uvjerio ih je da mu bezgranično vjeruju i slijede ga. Izvrstan je psiholog i komunikator, zna kada treba pristupiti očinski, a kada ih 'nagaziti'. I nema popusta za nikoga, svi moraju poštovati pravila i disciplinu, osjetili su to na koži neki prvotimci, najnoviji primjer je Rokas Pukštas koji se uvjerio da nema nedodirljivih. Atmosfera je fenomenalna, momčadska kemija nikad bolja, a to se sve reflektiralo i na teren. Hajduk igra briljantno, stvara puno prilika i 'gazi'.

Šest pobjeda i tri remija, odnosno 21 bod, učinak je nakon prve četvrtine prvenstva. Bolji učinak klub imao je samo pod Zoranom Vulićem u sezoni 2006/2007 kada je skupio 22 boda. No, otkako je Lige 10, koja je uvedena u sezoni 2013/2014, niti jedan trener Hajduka nije imao bolji učinak od talijanskog trenera!

Split: HNK Hajduk i HNK Gorica sastali se u 7. kolu Prve HNL | Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL

Preporodio je Marka Livaju koji djeluje spremnije nego ikada. Ne pamtimo je li ikada, otkako se vratio u Hajduk, ovako pritiskao suparničke stopere i sudjelovao u obrambenoj fazi. Trebao mu je netko poput Gattusa tko se neće libiti viknuti na njega, ali i zagrliti kada je to potrebno.

Nadalje, Talijan je jedan od rijetkih koji se usudio dati veću šansu 'bilim tićima'. Doduše, silom prilika, ali vjerovao im je i uzvratili su mu na terenu. Bruno Durdov (16) hit je dosadašnjeg dijela sezone, zabio je tri gola i neizostavan je u prvih 11. Dominik Prpić (20) dobio je pretpoziv Zlatka Dalića, a fenomenalno igra i Šimun Hrgović (21). Pokazao je Gattuso da momčad može pobjeđivati, igrati sjajno i uz to razvijati mlade igrače. Prethodni treneri to su obećavali, imali su i bolju momčad nego talijanski stručnjak, ali su podbacili.

Hajduk i Osijek sastali se u 5. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL

Ipak, treba priznati, raniji treneri nisu imali Ivana Rakitića. On je Gattusova produžena ruka, čovjek koji je uštimao Hajdukovu igru i pod tim obrascima momčad igra. Sve se vrti oko njega u igri, dirigira cijelom momčadi i savjetuje suigrače na terenu, ali i na puno toga utječe u svlačionici. On je ogledni primjer svim mladićima kako treba raditi, igrati i ponašati se. Riječ jednog od najvećih hrvatskih nogometaša zlata vrijedi u razvoju svakog igrača i to je najveće blago ovog Hajduka.

Budućnost je blistava, splitski klub je na prvom mjestu otišao na reprezentativnu stanku i može se u miru pripremati za nastavak sezone. Momčad igra sjajno, ali ima još veći potencijal od ovoga. I to je ono što najviše raduje navijače.