Duvnjak kao Dražen Petrović. U Oslu predvodi momčad protiv rukometnog 'dream teama'

Hrvatska će se u nedjelju u 18 sati suprotstaviti jednoj od najboljih rukometnih generacija u povijesti – Danskoj pod vodstvom Nikolaja Jacobsena. Radi se o reprezentaciji koja je prva u povijesti postala trostruki svjetski prvak, a u nedjelju će ih naša reprezentacija pokušati zaustaviti u namjeri da to učine i četvrti put.

Lakoća s kojom su stigli do finala impresionira. Nitko im nije došao ni blizu. Redom su, od prvog kola do polufinala, pobjeđivali Alžir s 15 razlike, Tunis s 11 razlike, Italiju s 19 razlike, Njemačku s 10 razlike, Švicarsku s 11 razlike, Češku sa 6 razlike, Brazil s 12 razlike i Portugal s 13 razlike. Upravo je utakmica koju su odigrali u petak protiv Portugala u polufinalu bila njihova 36. pobjeda zaredom na svjetskim prvenstvima. To je još jedan razlog zbog kojeg je ispravno tvrditi da se Hrvatska zaista suprotstavlja rukometnom "dream teamu".

Ironično ili sudbonosno, ovisno o tome kako na to gledate, hrvatski košarkaši su se na Olimpijskom turniru 1992. u Barceloni suprotstavili pravom "dream teamu". Momčad u kojoj su igrali Jordan, Pippen, Magic, Bird, Malone, Stockton, Ewing, Barkley, Drexler, Robinson, Mullin i Laettner tada je za protivnika imala Hrvatsku predvođenu Draženom Petrovićem.

U jednom javnom nastupu dugogodišnji fizioterapeut hrvatske rukometne reprezentacije Damir Kajba, Domagoja Duvnjaka nazvao je "rukometnim Draženom". Momčad predvođena kapetanom morat će se suprotstaviti dominantnim Dancima, među kojima igra Mathias Gidsel. Taj igrač do svoje 25. godine već ima dvije nagrade MVP-a svjetskih prvenstava, jednu s Olimpijskih igara i jednu s Europskog prvenstva.

Danska momčad ima i najboljeg golmana današnjice, Emila Nielsena, koji je do sada skupio 112 obrana u osam utakmica i ostvario nevjerojatnih 43,1 posto uspješnosti. Na središnjem vanjskom igra iskusni Rasmus Lauge, dok na krilima “lete” Emil Jakobsen i Johan Hansen. Pivot je, pak, stasiti Magnus Saugstrup.

Ništa od ovoga ne bi nas trebalo obeshrabriti. Danci nisu nepobjedivi. Prije samo godinu dana Slovenija ih je pobijedila u grupi, a Francuska u nokaut fazi Europskog prvenstva. I Hrvatska je imala razdoblja kada je dominirala rukometom, pobjeđivala sve redom s gotovo dvoznamenkastom razlikom, da bi se u jednoj utakmici okliznula.

Jedan od takvih turnira bio je upravo taj nikad prežaljeni i dalje bolni iz 2009. godine, kada smo kao domaćini gazili sve do finala, a sve su nam snove srušili Francuzi. Iz vlastitog iskustva možemo učiti. Danci će u Norveškoj sigurno imati veliku podršku, već sada su veliki favoriti na kladionicama. Preračunato u postotke, Danska je na 89 posto šanse za pobjedu, dok Hrvatska ima 9.5 posto šanse za pobjedu. Koeficijent na pobjedu Hrvatske je 8, na Dansku je 1.15, a na remi 13.

Naša je momčad izranjavana, oslabljena ozljedama, ali ako je išta dokazala ova Hrvatska, to je da ne odustajemo. Tko zna, možda se dečki iz Osla vrate sa zlatnim medaljama oko vrata. Kako god bilo, sigurni smo da nas neće razočarati i da će najavljeni doček biti još jedna nezaboravna fešta.

