Duvnjak: Prošli su me trnci. Kako turnir bude odmicao, nadam se da će Arena gorjeti

U petoj minuti stalo je sve na tribinama. Osvanuo je transparent u čast kapetanu kojem je Svjetsko prvenstvo posljednji turnir u najdražem dresu, a u tom trenutku dvoranom se zaorilo:

- Domagoj Duvnjak, Domagoj Duvnjak.

Pokretanje videa... 00:41 Atmosfera uoči starta SP-a u Areni Zagreb | Video: Zdravko Barišić/24sata

Bio je fokusiran na igru, ali kada je to čuo, prošli su ga trnci.

- Vidio sam to krajičkom oka i naravno da su me prošli trnci, jedna predivna gesta, ali fokusiran si na teren, nadam se da ćemo poslije prvenstva svi biti sretni io zadovoljni. Atmosfera je bila fenomenalna, morate znati da je tek početak turnira, ali 15 tisuća ljudi, jedno veliko hvala. Trebaju nam, pogotovo u kriznim trenucima. Nadam se da, kako turnir bude odmicao, da će Arena izgorjeti - rekao je Domagoj Duvnjak nakon uvjerljive pobjede nad Bahreinom (36-22) u prvom kolu SP-a pa podijelio dojmove o utakmici.

Foto: Luka Stanzl/pixsell

- Nisam očekivao ovakvu utakmicu, stvarno su nezgodna ekipa. Veseli me što smo jako dobro ušli u utakmicu, naša obrana je funkcionirala perfektno, agresivna i gusta. Mislim da je Kuzma obranio sve što je prošlo pored obrane, zabili smo puno lakih golova i to je bio ključ pobjede. Iznenadilo me, očekivao sam težu utakmicu, pogotovo u prvom poluvremenu. Igrali smo protiv njih prije dvije godine, bilo je jedan razlike na poluvremenu. Pobjeda koja nas je napunila samopouzdanjem.

IHF Svjetsko rukometno prvenstvo 2025., Hrvatska - Bahrein | Foto: Luka Stanzl/PIXSELL

Nitko se nije potrošio, što će biti izuzetno bitno za nastavak turnire, a naši reprezentativci su zabili puno lakih golova što mogu zahvaliti sjajnoj tranziciji.

- Izbornik je rotirao cijelu ekipu, svaki igrač je dobio dosta minuta. Mi svaki trening radimo na tranziciji, ubrzali smo igru, ali ne možeš ubrzati igru ako ne igraš obranu. Današnja utakmica je to pokazala, fenomenalna obrana i lakše je trčati naprijed. Kad se igra brzo, imaš više napada, ima više grešaka pa moramo pronaći balans da nam se ne događa ono što se događalo na olimpijskim igrama. Vodiš 12-8 pa gubiš 14-12, to su amplitude nevjerojatne. Mislim da je to ključ ovog turnira, da nađemo balans - kazao je kapetan.

Slijedi dan odmora pa u petak dvoboj protiv Argentine koja je izgubila od Egipta.

- Ne znam kakva je Argentina. Igrali smo nedavno i stvorili su nam probleme, ali došli su bez braće Simonet. Dobili su dva crvena kartona, sigurno ih je to poremetilo. Maksimalan pristup od prve minute kao danas i nadam se da ćemo potvrditi status favorita kao i danas.

IHF Svjetsko rukometno prvenstvo 2025., Hrvatska - Bahrein | Foto: Luka Stanzl/PIXSELL

Najveći izazov Hrvatska će imati u nedjelju kada ćemo se sučeliti protiv Egipta. Bit će to dvoboj za prvo mjesto u skupini.

- Možda je bolje da imamo slabije protivnike pa jačeg. Prije dvije godine izgubili smo od Egipta i praktički ispali s turnira. Dobro je ovako da uđemo s pobjedama i onda na Egipat na taj megdan. Nadam se da ćemo svaku utakmicu rasti. Nismo gledali njihovu utakmicu protiv Argentina, analizirat ćemo ih uoči našeg dvoboja - zaključio je kapetan.