Sportsko čudo od 107 milijuna eura nadomak Zagreba: Mi smo šampioni europskih fondova!
Bjelovar ulaže 107 milijuna eura u sportsku infrastrukturu! Arena, Wellovar i Dvorana europskih prvaka samo su dio grandioznih planova. Gradonačelnik Hrebak otkrio nam je detalje
Novi nogometni stadion, nove rukometne i košarkaške dvorane, pa i novi atletski stadion. Zvuči kao san za hrvatske pojmove, ali za nekoliko godina svi ovi sportski objekti trebali bi niknuti u Bjelovaru. Grad posljednjih nekoliko godina, pod vodstvom gradonačelnika Darija Hrebaka (44), intenzivno radi na obnovi i dogradnji postojeće infrastrukture. Za sve projekte potrošeno je 107 milijuna eura, a većina tog novca došla je kroz europske fondove.