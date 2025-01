Duvnjak: Suigrači me već zovu 'direktore'! Mandićev me potez dirnuo, tko bi još to napravio?!

Onaj šut, potez dana, gol koji je 'sprašio' s desetak metara prelomio je utakmicu sa Slovenijom. Ali svaki njegov ulazak na parket podigao je 15.000 navijača u Areni na noge, a mnogi su i zaboravili, zanemarili da Domagoj Duvnjak (36) igra na Svjetskom prvenstvu s rupturom mišića!

Pokretanje videa... 00:43 Izjava Igora Karačića | Video: Hrvatski rukometni savez

Bit će kapetan u sastavu i u utorak u četvrtfinalu protiv Mađara. Zadnje mu je veliko natjecanje, a nedostaje mu jedino zlato s hrvatskom reprezentacijom.

- Jako želimo medalju. Imamo trnce, leptiriće u trbuhu, dugo nismo bili u ovoj fazi, u ovakvoj prilici, četvrtfinale kod kuće. Protivnik je nezgodan, ali pobjediv, veselimo se ući u dvoranu pred one divne navijače - rekao je Duvnjak za RTL.

Osvrnuo se na zdravstveno stanje:

Foto: Bernadett Szabo

- Stanje je OK. Kad se izađe na teren, sve se zaboravi. Imamo problemčića, David je otpao i respekt za to što je napravio, koji bi još igrač igrao sa slomljenom rukom cijelo dugo poluvrijeme (slomio je prst šake, nap. a.)?! Mene je dirnulo i to je pokazatelj kako se za ovaj dres gine.

Pozvao je na oprez u četvrtfinalu.

- Svi govore da smo već u polufinalu, ali Mađari su opasni, dugo su zajedno, uigrani su, igraju španjolskim stilom, puno dva na dva, imaju jako dobre pivote, dobre šutere... Gledali smo ih u ponedjeljak, ali moramo sebe gledati. Imamo dvije odlične obrane, to će nam biti snaga.

Foto: RTL/screenshot

Na kraju je prokomentirao i priče da će nakon igračkog oproštaja postati sportski direktor reprezentacije:

- I ja sam to pročitao, ali još sam igrač, SP još traje... Simpatično je kako me dečki zovu "direktore", ali imam još godinu dana ugovor u Kielu, kad završim, vidjet ćemo što će biti.