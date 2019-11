Duvnjak dobio ovacije za 1000. gol pa se ozlijedio i morao van

Duvnjakov THW Kiel 'potopio' je velikog protivnika, Hannover, rezultatom 32-23 (17-12) i tako došao na samo dva boda zaostatka za njima i vodećim Flensburgom.

Jedina loša vijest na utakmici za Kiel bila je ozljeda hrvatskog i kielskog kapetana, Domagoja Duvnjaka, nakon što je u prvom dijelu utakmice zabio svoj jubilarni 1000. gol u Bundesligi i dobio ovacije 10 285 gledatelja u rasprodanoj Sparkassen-Areni.

- Naravno da je to velik gubitak za nas. Učinili smo četiri tehničke pogreške, a onda je to Dule išao spasiti zaustavljanjem još jednog napada Hannovera kako se ne bi previše priključili našoj prednosti, no platili smo to puno više od jednog gola, platili smo to Duletovom ozljedom - rekao je nakon utakmice trener Kiela Filip Jicha.

Domagoj nije nastavio utakmicu u drugom dijelu zbog ozljede lijeve noge, no 'zebre' nisu ispustile svoju prednost, a u jednom trenutku su otišle i na 10 golova razlike.

U svim ostalim sekvencama Jicha ima razloga za zadovoljstvo. Nastup Kiela je izgledao kao da su igrali protiv momčadi iz 'donjeg doma' tablice, a ne protiv izravnog konkurenta za naslov prvaka. Već nakon 12 minuta vodili su domaćini 8-2,a nakon 26 minuta čak 17-8, a prednost od devet golova zadržali su praktički kroz cijeli nastavak utakmice da bi na kraju derbi završili upravo tom gol razlikom.