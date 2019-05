Hazard zaplakao na izlasku iz igre: Mislim da je ovo zbogom

Mnogo se spominjao njegov odlazak, ali on ništa nije želio potvrditi. Odigrao je finale Europske lige, zabio dva gola za Chelsea i zaplakao prilikom izlaska iz igre. Emocije su zeznuta stvar, jer londonski 'kralj' sad postaje novi 'kralj' i napušta 'plavce'.

Foto: LEE SMITH

- Moglo bi to biti zbogom - samo je kratko rekao Eden Hazard za BBC nakon osvajanja trofeja Europske lige. Njegova je momčad pobijedila Arsenal 4-1 i tako osvojila elitno europsko natjecanje.

U Chelsea je stigao je 2012. za 35 milijuna eura iz redova francuskog Lillea i ubrzo postao 'prva violina' londonske momčadi. Od tada je za 'plavce' odigrao 351 utakmicu. Zabio je 108 golova uz 91 asistenciju, a u dva je navrata osvajao Premiership (2015., 2017.). Jednom je osvajao FA kup (2018.) i Liga kup (2015.), dok je Europsku ligu osvajao u dva navrata (2013., 2019.).

Foto: AFP/Pixsell

Kad cijeloj momčadi nije išlo, stvorio se taj magični Belgijac i povukao za sve. Malen rastom, ali ogromne igračke kvalitete donio je novu dimenziju u igru Chelseaja. A sad je tome došao kraj. Vrijeme je da netko preuzme njegovo mjesto, a to će najvjerojatnije biti Christian Pulisic. No, velik je izazov pred mladim Amerikancem koji će teško nadomjestiti Hazardovu kvalitetu.

A sad je vrijeme za novu stranicu u Hazardovoj karijeri. Predsjednik Real Madrida Florentino Perez nedavno je rekao kako Hazarda žele već godinama, a kako prenosi AS, već su odlučili i datum objave velikog transfera - 3. lipnja.

Engleski i španjolski mediji uvjereni su - sve je dogovoreno! Kako prenosi Sun, Real Madrid za svoju će novu zvijezdu platiti čak 130 milijuna eura (uključeni bonusi), a Belgijac će tamo imati i jednu od najvećih svjetskih plaća. Zarađivat će preko 450 tisuća eura tjedno, odnosno oko 23 milijuna eura godišnje. Primjera radi, najbolji nogometaš svijeta Luka Modrić, prema pisanjima španjolskih medija ima tek 10 i pol milijuna eura na godinu.

Foto: LEE SMITH

Predsjednik Real Madrida Florentino Perez nedavno je rekao kako Hazarda žele već godinama, a kako prenosi AS, već su odlučili i datum objave velikog transfera - 3. lipnja. Tad će ga kraljevski klub predstaviti na Santiago Bernabeuu. Hazardu je ipak i nakon te objave u kalendaru stajala još jedna utakmica u Chelseaju, i to jedna od najvažnijih - finale Europske lige s Arsenalom.

Uz to, AS javlja i kako to neće biti jedino predstavljanje sljedećih dana. Klub i dalje razmišlja o datumu kojeg bi mogli predstaviti još dva buduća igrača u momčad Zinedinea Zidanea - Luku Jovića i Ferlanda Mendyja. Jović stiže iz Eintrachta gdje je igrao s našim Antom Rebićem nakon fantastične sezone, a 23-godišnji Ferland Mendy nosio je dres Lyona. Da je njegov transfer blizu realizacije, potvrdila je i Marca.