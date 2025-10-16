Dva lica zagrebaša: S velikim promjenama forme teško je očekivati pobjede u Ligi prvaka

Dva lica Zagreba - tako bi se ukratko mogli opisati nastupi prvaka Hrvatske u Ligi prvaka. Prije samo tjedan dana, u utakmici protiv PSG-a, činilo se da je sve "kliknulo". Zagrebaši su izgledali kao ozbiljna momčad koja može namučiti svakoga u skupini, no pobjeda ili barem remi izmaknuli su im spletom okolnosti i, u najmanju ruku, nekim čudnim sudačkim odlukama.

POGLEDAJTE GALERIJU:

Ipak, ta je utakmica donijela tračak optimizma koji je momčad Andrije Nikolića trebala prije ogleda s danskim GOG-om, susreta koji su mnogi označili kao ključan. Protivnik po mjeri, jak, ali proteklih su godina u Areni Zagreb padali i veći, pred prepunim tribinama. Ovog puta, međutim, nije bilo tako.

Zagreb: Machineseeker EHF Liga prvaka, 5. kolo, RK Zagreb - GOG | Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

Domaću momčad došlo je podržati tek nekoliko tisuća navijača koji su se smjestili na zapadnoj i istočnoj tribini, dok su sjever i jug ostali prazni. Zagrebaši su vrlo rano upali u rezultatski zaostatak. Obrana je bila porozna, pa je Nikolić već u prvom poluvremenu dva puta morao pozvati minutu odmora. Nakon prvog dijela, s osam golova minusa i čak 19 primljenih pogodaka, Zagrebu je trebalo pravo čudo da bi stigao do prva dva boda u ovosezonskoj Ligi prvaka.

Ulaskom u drugo poluvrijeme činilo se da to čudo možda i mogu ostvariti. Baš kako je Nikolić tražio, napad je bio probitačniji, brži, a golovi su padali lakše. No s igračem manje gosti su u samo dvije minute napravili seriju 3-1 i pobjegli na 24-16. Friche i Vilhelmsen bili su najraspoloženiji kod gostiju, dok su Grbavac i Suljević ostali ispod 20 posto učinka obrana. Jedini koji je zadržao konstantu u napadu bio je Luka Lovre Klarica koji je utakmicu završio i kao najbolji strijelac domaćina. No na kraju susreta stigle se nove loše vijesti kada je odšepao van terena. Nedostajala je kreativnost u sredini napada u vidu Igora Karačića koji utakmicu nije igrao zbog ozljede.

Zagreb: Machineseeker EHF Liga prvaka, 5. kolo, RK Zagreb - GOG | Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

Nikolić je pokušavao sve, rotirao je obranu i napad, pokušao igrati i s dodatnim igračem (7 na 6), ali ništa od toga nije urodilo plodom. U konačnici GOG je pobjedio 36-31. Da se utakmica igrala samo jedno poluvrijeme, možda bi i bilo rezultata. Ovako ostaju samo stalne oscilacije u igri, iz tjedna u tjedan, iz utakmice u utakmicu, a to je jednostavno previše za velike rezultate u Ligi prvaka.