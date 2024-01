Dvije pobjede dijele 16-godišnje čudo od 500.000 funti! Littler 'pomeo' Dolana za polufinale

Na putu do četvrtfinala Svjetskog prvenstva u pikadu Brendan Dolan pobijedio je Krčmarova "krvnika", dvostrukog svjetskog prvaka Garyja Andersona, a potom i Gerwyna Pricea, svjetskog prvaka iz 2021. A onda je naletio na "stroj" zvan Luke Littler... 16-godišnje čudo slavilo je 5-1 za polufinale SP i okršaj s Robom Crossom, koji je u prvom meču dana izveo jedan od najvećih preokreta u povijesti pikada.

Littler opravdao ulogu favorita

O Littlerovoj formi najbolje govori podatak da je uoči meča tečaj na njegovu pobjedu bio "mizernih" 1,20, a on je "samo" opravdao ulogu favorita i postao daleko najmlađi sudionik polufinala Svjetskog prvenstva u pikadu.

Prvi set uzeo je s 3-2 u "legovima", drugi 3-0, treći 3-2 i četvrti 3-1, prije nego što je Dolan osvojio peti s 3-1 i tako, ispostavilo se, samo nakratko odgodio neizbježan poraz. Littler se pribrao nakon izgubljenog seta i s uvjerljivih 3-0 zaključio šesti set za najveću pobjedu u karijeri.

Dvije pobjede ga dijele od naslova svjetskog prvaka i 500.000 funti

Littlera sad dijele samo dvije pobjede od 500.000 funti, koliko će dobiti svjetski prvak u pikadu. Jasno, prvo mora pobijediti Crossa, a potom i slaviti u finalu. Puno lakše zvuči nego to učiniti... No, za njega je samo nebo granica. Postat će svjetski prvak ove ili u nekoj od idućih godinu. U to nema sumnje!

- Drago mi je što sam stigao do ovdje. Zaslužio sam to dobrim predstavama. Opet sam imao prosjek "ruke" veći od 100, a dupli izlaz mi je bio na 47 posto, tako da sam i danas bio dobar - rekao je Littler pa prokomentirao svoje šanse protiv Crossa:

- Ako ovako nastavim, imam dobre šanse. Sad sanjam! Dvije pobjede me dijele od naslova. Definitivno razmišljam o podizanju pobjedničkog trofeja.

U večernjem terminu saznat ćemo i drugi polufinalni par. Michael van Gerwen i Scott Williams pod svjetla reflektora izlaze u 20.15, nakon čega slijedi okršaj između Lukea Humphriesa i Davea Chisnalla.