Dvije reprezentacije odbile doći u Hrvatsku na Euro! Nismo htjeli riskirati, nije 100 posto sigurno

Iako je Hrvatski odbojkaški savez u suradnji s Europskom odbojkaškom federacijom (CEV) poduzeo sve sigurnosne i epidemiološke mjere, tri su reprezentacije, u zadnji trenutak, odustale od nastupa. Dvije, pak, nisu stigle u Osijek

<p>U subotu je u Hrvatskoj i BiH počelo <strong>Europsko prvenstvo za odbojkašice uzrasta do 19 godina.</strong> Za naslov prvakinja Europe od 22. do 30. kolovoza trebalo se boriti 12 reprezentacija, no bori se njih devet.</p><p>U Osijeku, domaćinu uz Zenicu, nisu se pojavile dvije reprezentacije, <strong>Njemačka i Rusija,</strong> dok treća, <strong>Italija</strong>, nije doputovala u Zenicu. Iako je Hrvatski odbojkaški savez u suradnji s Europskom odbojkaškom federacijom (CEV) poduzeo sve sigurnosne i epidemiološke mjere, tri su reprezentacije, u zadnji trenutak, odustale od nastupa.</p><p>- Nismo željeli prihvatiti rizik, objasnio je direktor Njemačkog odbojkaškog saveza Christian Dunnes.</p><p>Iako su roditelji djece prvotno potpisali da da prihvaćaju rizik, očito je porast broja zaraženih u Hrvatskoj utjecao na promjenu odluke</p><p>- Unatoč svim higijenskim standardima i procedura, sigurnost nije 100 posto zagarantirana i otkazivanje je bilo neminovno. </p><p>Talijani su čak tražili i odgodu prvenstva, no ono se igra, kako je i dogovoreno još prije dva mjeseca premda su u ostalim timskim sportovima ovo ljeto za mlađe kategorije otkazana sva.</p><p>- Ovo Europsko prvenstvo prvo je veliko europsko natjecanje nakon pauze uzrokovane pandemijom korona virusa. Odvijat će se u vrlo strogim uvjetima, po pravilima i protokolu koje je propisala Europska odbojkaška federacija. Samo natjecanje u potpunosti je zatvoreno za gledatelje i medije. Ulaz u dvoranu omogućen je samo igračima, članovima stručnih stožera i osobama iz organizacije koje su prošle testiranje te moraju imati negativan rezultat na Covid-19 - istaknula je direktorica Hrvatskog odbojkaškog saveza <strong>Valentina Bifflin</strong> u najavi turnira.</p><p>- Sportašice su poprilično izolirane, svaka ekipa u hotelu ima svoj kat, jedu u odvojenim prostorijama. Na svakom katu imamo posebne sobe koje su pripremljene za eventualne pozitivne slučajeve i izolaciju. Uz nas je cijelo vrijeme prisutna osoba iz Epidemiološkog zavoda Grada Osijeka i Osječko- baranjske županije te isto tako i predstavnik liječničke komisije Europske odbojkaške federacije koji nadgleda tijek natjecanja i prati da se svi pridržavaju propisanih mjera. </p><p>Dakle, HOS i CEV učinili su sve što su mogli, no sada nema nazad, pa će u okrnjenoj osječkoj skupini Hrvatice pokušati dohvatiti jedno od prva dva mjesta koje vode u polufinale, što je nakon startnog poraza od Francuske 2-3 zahtjevna misija. Pogotovo što u ponedjeljak (17.30) slijedi <strong>Turska</strong>, jedan od favorita za naslov.</p>