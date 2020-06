'Dvije su me sezone držali na klupi pa pritiskali preko medija i navijača da ostanem u klubu'

Nekad je bio mlada nada Hajduka, a danas je prvi golman Lokomotive. Ivo Grbić (24) morao je ići protiv svih i donijeti odluku o odlasku iz Splita, a objasnio je kako je to bilo kad je napuštao Hajduk

<p>Bila je baš neka čudna situacija. Meni su u Hajduku prvo rekli da me vide kao trećeg golmana u prvoj ekipi i ja gledam, mlad sam golman, neću sigurno. Otići ću negdje gdje će se ozbiljnije računati na mene. Onda su oni iz medija i ovako po menadžerskim pričama saznali da imam neke druge ponude iz Hrvatske iz najboljih klubova i inozemstva, počeli su mi raditi pritisak da moram potpisati ugovor, rekao je u <a href="https://www.youtube.com/watch?v=8XVf81f-ClA&feature=youtu.be">podcastu Tribina.hr </a>golman <strong>Lokomotive </strong>Ivo <strong>Grbić</strong>.</p><p>Kad je napustio Hajduk imao je 22 godine, a iako je to 'njegov' klub, za njegovu je karijeru bilo bolje da ga napusti.</p><p>- Dvije i pol godine bio sam bez ijedne službene momčadi za prvu momčad Hajduka gdje je prošlo sedamdeset i nešto igrača. Dvije sezone bio sam na klupi bez da su mi dali jednu utakmicu, neku, bilo koju, bez veze u Kupu. Dali su mi do znanja da nikako ne računaju na mene i nisam se ugodno osjećao, osjećao sam da to nije to za mene - rekao je Grbić i objasnio situaciju:</p><p>- <strong>Letica </strong>je bio prvi golman, <strong>Stipica </strong>drugi i bili su u zadnjim godinama ugovora te su im rekli da žele ići iz kluba, a kad su oni to saznali onda su mi preko navijača i preko medija išli raditi pritisak i na neki me način iskriviti kao da odlazim iz svog kluba jer želim ići.</p><p>Dječački san je jedno, a realnost ipak drugo.</p><p>- Tamo sam imao sve, Hajduk me odgojio. Najzahvalniji sam mu na svijetu na svemu, imao sam odlične golmanske trenere i na jedan način sve što sam do sad napravio dugujem Hajduku jer su me odgojili kao igrača. sanjao sam da bi jedan dan mogao biti važan čimbenik u tom Hajduku, to je sve što sam sanjao kad sam bio dijete, ali na neki način sam vidio da moram krenuti drugim putem jer oni ne računaju na mene. Od toga živim i ne mogu ja to gledati iz navijačke perspektive, ali znam da nekim ljudima to nije jasno - razjasnio je Grbić i dodao:</p><p>- Govorilo se 'Otišao je u <strong>Dinamo</strong>', a to nije tako. <strong>Lokomotiva </strong>više nema veze s Dinamom. Čuo sam svakakve priče, da sam uzeo novac od ovog, od onog, a došao sam u Lokomotivu za duplo manje novce nego mi je Hajduk nudio, ja sam samo htio igrati i dokazati se. Ispalo je sad kad sam došao do te neke razine da sam napravio dobar potez, ali tada to nije bilo lako.</p><p>Nakon odlaska iz Hajduka afirmirao se u respektabilnog prvoligaškog golmana, a prošao je i kroz selekcije mlade reprezentacije.</p><p>- Nitko ne bi bio sretniji od mene da sam se u Hajduku afirmirao kao <strong>Pašalić</strong>, <strong>Vlašić</strong>, ali to nije bio moj put. Imao sam okolni, teži put, ali na neki način sad se sve dobro posložilo i zadovoljan sam kako napredujem, kako sve funkcionira - zaključio je golman Lokomotive Ivo Grbić.</p>