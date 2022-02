Nogometaši Lokomotive spasili su se poraza od Istre (1-1) golom Sandra Kulenovića u 80. minuti premda su od 43. igrali s igračem manje.

POGLEDAJTE VIDEO: 24 pitanja s Pivarićem

Vodeći gol na susretu zabio je Beljo u 54. minuti i sve je išlo na mlin Puljana. Igrač više i prednost dali su naslutiti da bi Istra mogla do pobjede, no Lokomotiva je unatoč brojčanom deficitu imala više od igre. Pa je zasluženo stigla do remija.

No, dva događaja obilježila su susret jer su u najmanju ruku... Neuobičajena. Dvojica nogometaša Lokomotive "očistila" su se od žutih kartona uoči susreta s Dinamom.

Prvi je albanski reprezentativac Enis Cokaj koji je u prvom poluvremenu napustio igru, a u 90. minuti susreta dobio žuti karton jer je s klupe ubacio loptu na travnjak. Kako mu je to treći akumulirani žuti karton neće biti u kadru za susret s liderom HNL-a.

Drugi je nigerijski ofenzivac Ibrahim Aliyu. On je trebao ući u igru u 93. minuti, a kako je to napravio prije vremena i bez dozvole suca, i on je požutio. Nakon toga je ušao, a zanimljivo je da je i njemu to bio treći žuti karton pa će, kao i Cokaj, propustiti sraz protiv Dinama.

Inače, nije ovo prvi put da su Lokomotivini igrači požutjeli uoči utakmice s Dinamom. U rujnu 2014. godine tadašnji kapetan 'lokosa' Mario Musa dobio je žuti zbog zadržavanja igre, što mu je naredio tadašnji trener Tomislav Ivković.

Disciplinski sudac Prve HNL ih je obojicu financijski kaznio zbog kršenja kodeksa o ponašanju nogometnih djelatnika. Musa je dobio tisuću, a Ivković 10 tisuća kuna kazne.