Dvojica HNL sudaca u akciji: Dijele pravdu u kvalifikacijama

Danas se igraju posljednje utakmice listopadskog reprezentativnog ciklusa, a iako su "vatreni" apsolvirali oba zadatka koja su bila pred njima, posao za Hrvate tu ne završava. Naime, danas će u akciji biti i dva hrvatska sudačka tima.

Igor Pajač delegiran je kao glavni sudac utakmice između Estonije i Moldavije. Susret se igra u 18 sati, a riječ je o kvalifikacijskoj utakmici osmog kola skupine I. Ni Estonija ni Moldavija više nemaju izgleda za prolazak, pa je ovo ogled koji se igra "za čast". Pajaču će u vođenju utakmice pomagati Bojan Zobenica i Ivan Mihalj, dok je četvrti sudac Dario Bel. VAR sudac je Mario Zebec, a njegov asistent Fran Jović.

Također se igraju i kvalifikacije za U-21 Europsko prvenstvo, a tamo će pravdu dijeliti jedan od najperspektivnijih hrvatskih sudaca Patrik Kolarić. Njemu je povjerena utakmica između Sjeverne Irske i Njemačke, koja počinje u 18.30. Riječ je o dvoboju prvog kola skupine 6. Kolariću će u Belfastu pomagati Luka Pajić i Ivan Starčević, a četvrti sudac bit će Antonio Melnjak.