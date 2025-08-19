Poslušajte komunikaciju VAR-a i Kolarića kod penala za Dinamo te nedosuđenog Riječanima

Novo kolo HNL-a donijelo je sportska uzbuđenja i sudačke kontroverze, a najviše pažnje izazvao je derbi Rijeke i Dinama na Rujevici. Sudačka komisija HNS-a nakon detaljne analize zaključila je da je Rijeka u dvije ključne situacije bila oštećena. Objavljena je i snimka komunikacije između VAR sobe i glavnog suca Patrika Kolarića.

Penal za Dinamo (30. minuta)

U 30. minuti Kolarić je dosudio kazneni udarac za Dinamo nakon što je Merveil Ndockyt u kaznenom prostoru srušio Gabriela Vidovića, a Dion Drena Beljo s bijele točke povisio vodstvo gostiju. Razgovor između VAR sobe i suca izgledao je ovako:

- Nema zaleđa, plavi je igrao loptom, čista noga, penal... - poručili su iz VAR sobe, nakon čega je uslijedio razgovor Kolarića s igračima Rijeke na terenu:

- Plavi gradi loptu i ovaj ga kupi. Nemoj biti bezobrazan, kažeš gradi loptu, ali čija je lopta? On je drži - rekao je Kolarić Stjepanu Radeljiću, a zatim se obratio kapetanu Martinu Zlomisliću kako veznjak Rijeke nepotrebno ide na loptu.

- Potvrđujem ti odluku - stigao je konačni odgovor iz VAR sobe.

Mišljenje Komisije je da odluka nije bila ispravna. Analizom snimke ustanovili su da je napadač Dinama namjerno tražio kontakt s braničem kako bi iznudio kazneni udarac. Komisija naglašava da je u takvim situacijama VAR trebao intervenirati i omogućiti sucu ponovni pregled sporne scene.

Nesuđeni penal za Rijeku (49. minuta)

U nastavku utakmice, nakon jednog kornera, Toni Fruk je završio na travnjaku zbog povlačenja u kaznenom prostoru. Sudac nije reagirao, a u VAR sobi procijenili su da je Fruk iskoristio kontakt i da je do njega došlo prije nego što je lopta ušla u igru. Zbog toga nije bilo intervencije ni preporuke za pregled snimke.

- Držao ga je za ruku, Fruk je to iskoristio, ne znam je li lopta uopće krenula - prve su riječi VAR sobe, nakon čega je uslijedio apel Kolariću da odgodi nastavak igre kako bi se provjerila situacija, a zatim se ubrzo čulo "check complete". Potom stiže obavijest o ponašanju trenera domaće momčadi koji je izgubio živce.

- Kolarić! Kolarić! Kolarić! Dođi ovdje, Đalović je došao do tehničkog prostora Dinama, vidi što ćeš.

- Kontakt je nastao prije nego je lopta udarena - ustvrdila je VAR soba u međuvremenu.

Mišljenje Komisije je da je Dinamov branič očito i namjerno povlačio riječkog igrača i time mu onemogućio kretanje prema lopti. To je, prema pravilima i smjernicama, prekršaj koji se inače sankcionira najstrožom kaznom. Međutim, budući da je povlačenje započelo prije nego što je lopta bila u igri, a nema dokaza da je potrajalo i nakon izvođenja kornera, sudac nije mogao dosuditi penal. Zato VAR nije imao osnovu za intervenciju.