Dvoršek nakon snimke podnio ostavku! Zrnić: Neprimjerene riječi, ali on je veliki trener

Nije bilo ni ugodno ni pristojno, štoviše, pale su i teške psovke na obiteljskoj razini u svlačionici hrvatskih rukometaša tijekom utakmice za 11. mjesto na Svjetskom prvenstvu U-21 protiv Austrije (26-30). Izbornik Boris Dvoršek možda je htio podići igrače na -5, ali otišlo je preko granica, na kraju i do Dvoršekove ostavke koju je podnio.

Bota je odgojio mnoge mlade generacije, bio je na velikoj sceni na klupi Zagreba, pomoćnik Goranu Perkovcu u seniorskoj reprezentaciji. Vedran Zrnić bio je jedan od igrača koje je vodio u mladim danima.

Zagreb: Konferencija hrvatske rukometne reprezentacije | Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

- Njegove riječi bile su neprimjerene, to ne mogu prihvatiti, ali svi znamo da je Dvoršek jedan od najkvalitetnijih trenera u Hrvatskoj, pogotovo za mlađe dobne skupine. Iznjedrio je generaciju iz koje su izašla tri-četiri olimpjiska pobjednika, imao je svoje metode, ali ranije su generacije bile čvršće i nije se događalo da se snima nešto u svlačionici. Mislim da je i to neprimjereno što je napravio netko od igrača - iznosi Zrnić svoje mišljenje.

- Što se događa u svlačionici, treba ostati u svlačionici. Bota je sigurno htio najbolje za igrače. Poznajem ga, proživio sam djetinjstvo uz njega i odveo je na pravi put mnoge igrače. On je veliki trener koji je svima nama bio kao otac i u afektu je rekao ružne riječi. Ponavljam, ne toleriram takav rječnik, no i ružne su scene nekad dio sporta, a reprezentativci su reprezentativci da to mogu i istrpjeti.