Kao da joj nije dosta aktivnosti, mlada Zagrep\u010danka je odlu\u010dila postati i dio hrvatskih vojnih snaga. Opet, mo\u017eemo re\u0107i, obiteljskom crtom budu\u0107i da su joj i preci bili \u010dasnici HV-a. Dva tjedna vojnih obuka u Po\u017eegi nadopunila je s dva mjeseca odra\u0111ivanja ostatka obaveza u klubu.

- U sije\u010dnju pro\u0161le godine sam odslu\u017eila vojni rok. Bilo je to jedno zanimljivo i prekrasno iskustvo. Na tu ideju sam do\u0161la prijedlogom HOO-a koji je odabrao sporta\u0161e MORH-u za slu\u017eenje roka. Bilo je super. Dan po\u010dinje u 6 sati postrojavanjem na pisti. Zatim bismo dobili upute za naredni dan i uputili se na doru\u010dak. Poslije doru\u010dka samo imali predavanja, razne vje\u017ebe i testove. Kad bismo zavr\u0161ili sa obavezama, odra\u0111ivali bismo svoje treninge - obja\u0161njava nam Iva jedan dan u vojarni pa dodaje:

- Vojni dio smo odre\u0111ivali dva tjedna u Po\u017eegi, a ostala dva mjeseca u svojim klubovima. Takav je taj program koji imamo mi sporta\u0161i vojnici. Po zavr\u0161etku vojne obuke mi postajemo ugovorni pri\u010duvnici Hrvatske vojske. Meni je stvarno bilo super i naravno da nije bilo jako te\u0161ko, ali nije bilo niti lako. Ne postoji nikakva razlika izme\u0111u djevojaka i de\u010dki, svi smo jednako bili tretirani. Ima puno sporta\u0161a poput Kristine Tomi\u0107, bra\u0107e Sinkovi\u0107, Ivana Kvesi\u0107a, Marka Miluna, Lovre Bre\u010di\u0107a... Mislim da je to jedna lijepa prilika. Voljela bih nastaviti suradnju s vojskom, ali naravno kada zavr\u0161im fakultet.\u00a0

Iva je svima koji je znaju poznata i po svojoj dugoj, bujnoj i crnoj kosi, ali ju u vojsci nije morala skratiti. Ipak, male probleme joj je stvarala.

- Nije me nitko zezao da \u0107e me o\u0161i\u0161ati zato \u0161to cure u vojsci ne moraju \u0161i\u0161ati kosu. Samo sam imala malo problema jer imam dugu i te\u0161ku kosu, a vojna pun\u0111a je dosta niska tako da sam morala na\u0107i rje\u0161enje da ostane na mjestu - ka\u017ee.

Njeni sportski uspjesi nisu usamljeni. Iva studira u Zagrebu, i to ekonomiju. Jasno joj je da je stanje doma\u0107e ekonomije lo\u0161e, ali jo\u0161 niti sama nema ideju kako joj pomo\u0107i.

- Studiram ekonomiju na Vernu i trenutno sam pauzirala zato \u0161to je sport tako zahtijevao i trebala sam se vi\u0161e posvetiti njemu, a i \u017eivjela sam u Splitu jedan period pa ne bih stigla sve pohvatati. Voljela bih jednoga dana raditi u struci. Mislim da je svima dobro poznata situacija u Hrvatskoj. A kako bih ja ne\u0161to promijenila, jo\u0161 nemam ideju haha - smije se Iva.

Tek su joj 24 godine, a tempo \u017eivota joj je iznimno naporan za ve\u0107inu njenih vr\u0161njakinja, no ona ka\u017ee - meni je normalan.

-\u00a0Od malih nogu sam u sportu tako da druga\u010dije ne znam, to je neki tempo koji je meni normalan. Ustajem se u 6.30 ili 7. Prvi trening je u 9 ili 10. Zatim se vra\u0107am ku\u0107i odmoriti, pojesti i odspavati. Drugi trening je u 20.30 i traje do 22 ili 22.30. Dok do\u0111em doma bude blizu pono\u0107i i tako sutradan u krug.

- Spavanje je moj ispu\u0161ni ventil. Obo\u017eavam spavati - iskrena je Iva, ali dodaje kako joj je vjera pomogla u njenom \u017eivotnom putu.\u00a0

-\u00a0Odgojena sam u vjeri i to me izgradilo kao osobu. Molitva i Sveta Misa su ne\u0161to bez \u010dega ne bih mogla \u017eivjeti. Evo, od nedavno sam \u010dlanica grupe \"Sporta\u0161i s Krunicom\", gdje se nalaze sporta\u0161i iz raznih sportova i dijelova svijeta i skupa molimo krunicu svaki dan. Jako mi je falila misa tijekom ove zabrane kretanja tako da sam bila presretna kad su rekli da napokon mo\u017eemo i\u0107i na nju - pri\u010da Iva za 24sata.

Iako su svi u ku\u0107i sporta\u0161i, odli\u010dno se sla\u017eu, a sva\u0111a, ka\u017ee nam Iva, nema.

- U ku\u0107i smo svi sporta\u0161i i svi nas znaju kao takve. Svi se odli\u010dno sla\u017eemo. Kad smo bili mla\u0111i, tukli smo se oko svakakvih gluposti, ali sad ne. Zajedno kao obitelj svaku ve\u010der molimo krunicu od kad znamo za sebe - govori nam Zagrep\u010danka koja \u010desto ponosno isti\u010de svoje hercegova\u010dke korijene.

- Ponosna sam i uvijek \u0107u biti ponosna na svoje korijene. Ro\u0111ena sam u Zagrebu, ali dosta djetinjstva samo provela u selu Seonici kod Tomislavgrada. Obo\u017eavam i\u0107i tamo, ali na\u017ealost zbog sportskih obaveza to je jako rijetko.\u00a0

