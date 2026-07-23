Dvostruki MVP lige u Zadru: Tu sam živio i divio se atmosferi, jedva čekam istrčati na Višnjiku

Košarkaši Zadra izgledaju sve ozbiljnije uoči početka nove sezone. Na Višnjik je kao najveće pojačanje dosadašnjeg prijelaznog roka iz riječkog Kvarnera stigao 29-godišnji Ivan Vučić. Riječ je o dvostrukom uzastopnom MVP-u hrvatske Premijer lige, košarkašu koji je na domaćoj košarkaškoj sceni dominirao zadnje dvije sezone igrajući za Dinamo i Kvarner.

I da, uz dvije uzastopne MVP titule, Vučić je lani bio i najbolji skakač lige. Sa Zadranima je potpisao jednogodišnji ugovor uz mogućnost suradnje na još jednu godinu.

- Velika mi je čast postati novi član KK Zadar, kluba nevjerojatne povijesti i tradicije. Za Zadar su nastupali neki od najvećih košarkaša u hrvatskoj povijesti, privilegija mi je biti dio ovoga kluba. Potpuno mi je jasno kakva su očekivanja naših navijača od nove sezone, svi želimo vratiti naslov prvaka na Višnjik, tamo gdje mu je i mjesto - rekao nam je Ivan Vučić pa nastavio:

- Iza mene su dvije jako uspješne sezone na osobnoj razini, vjerujem kako mogu u tom stilu nastaviti igrajući i za Zadar. Prije pet godina sam živio u Zadru i kao igrač Sonik Puntamike često odlazio na utakmice Zadra, divio se atmosferi na Višnjiku. I jedva čekam istrčati pred naše navijače, u dresu Zadra zaigrati u tom hramu košarke.