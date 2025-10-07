Džeko se emotivnom objavom oprostio od Halida: 'Tvoj glas će zauvijek ostati dio naše duše...'

Legendarni pjevač Halid Bešlić preminuo je u 72. godini života. Bio je legenda narodne glazbe na prostoru bivše Jugoslavije. Tijekom karijere duge preko 30 godina objavio je brojne hitove koje je publika obožavala.

Umro je Halid Bešlić | Foto: Armin Durgut/PIXSELL

Od kolovoza je bio u bolnici zbog problema s jetrom, bio je veliki pozitivac i borac, vjerovao je da će opet stati na pozornicu, ali nažalost, nije uspio.

Cijela regija oprašta se od legendarnog pjevača uz čiji glas su mnogi odrastali, a emotivnu poruku objavio je i legendarni bosanskohercegovački nogometaš Edin Džeko.

- Otišao je čovjek čiji je glas bio dio naših života. Halide, hvala ti za sve emocije, za pjesme uz koje smo rasli, voljeli i tugovali. Tvoj glas će zauvijek ostati dio naše duše. Počivaj u miru legendo, a porodici sabur - napisao je nogometaš Fiorentine.