Obavijesti

Sport

Komentari 0
REGIJA OPLAKUJE LEGENDU

Džeko se emotivnom objavom oprostio od Halida: 'Tvoj glas će zauvijek ostati dio naše duše...'

Piše Zdravko Barišić,
Čitanje članka: < 1 min
Džeko se emotivnom objavom oprostio od Halida: 'Tvoj glas će zauvijek ostati dio naše duše...'
Split: Halid Bešli? na koncertu napunio Spaladium Arenu svojim obožavateljima | Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL

Cijela regija oprašta se od legendarnog pjevača uz čiji glas su mnogi odrastali, a emotivnu poruku objavio je i legendarni bosanskohercegovački nogometaš Edin Džeko.

Legendarni pjevač Halid Bešlić preminuo je u 72. godini života. Bio je legenda narodne glazbe na prostoru bivše Jugoslavije. Tijekom karijere duge preko 30 godina objavio je brojne hitove koje je publika obožavala.

Umro je Halid Bešlić
Umro je Halid Bešlić | Foto: Armin Durgut/PIXSELL

Od kolovoza je bio u bolnici zbog problema s jetrom, bio je veliki pozitivac i borac, vjerovao je da će opet stati na pozornicu, ali nažalost, nije uspio.

Cijela regija oprašta se od legendarnog pjevača uz čiji glas su mnogi odrastali, a emotivnu poruku objavio je i legendarni bosanskohercegovački nogometaš Edin Džeko

- Otišao je čovjek čiji je glas bio dio naših života. Halide, hvala ti za sve emocije, za pjesme uz koje smo rasli, voljeli i tugovali. Tvoj glas će zauvijek ostati dio naše duše. Počivaj u miru legendo, a porodici sabur - napisao je nogometaš Fiorentine. 

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
FOTO Ovo je najbolja svjetska bodibilderica. Pogledajte kako je izgledala prije transformacije
ČUDESNA PROMJENA

FOTO Ovo je najbolja svjetska bodibilderica. Pogledajte kako je izgledala prije transformacije

Kanađanka Lauralie Chapados (29) aktualna je vlasnica titule Mr. Olympia za najbolju bodibildericom u kategoriji 'bikini'. To joj je prva titula, a u džep je pospremila 46.000 eura
FOTO Preobrazba Marka Livaje: Hajduk je sad uspješniji kad on ne igra! Evo u čemu je problem
KAPETANOVO NOVO RUHO

FOTO Preobrazba Marka Livaje: Hajduk je sad uspješniji kad on ne igra! Evo u čemu je problem

Marko Livaja više nije nositelj igre Hajduka, sad se bori s formom. Je li smršavio previše ili mu sustav ne odgovara? Navijači se pitaju gdje je nestala njegova magija
Hrvatska će zbog Uefina pravila teško osigurati SP u listopadu
KAKO DO AMERIKE?

Hrvatska će zbog Uefina pravila teško osigurati SP u listopadu

Hrvatska pred ključnim kvalifikacijama za SP! Iako pobjede nad Češkom i Gibraltarom vode do 18 bodova, prvo mjesto još uvijek nije osigurano zbog kompliciranog sustava bodovanja Uefe

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025