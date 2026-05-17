Džeko se naljutio na navijača: 'Majstore pa ti si bio već deset puta, nemoj me zaje*avati...'

Piše Ivan Kužela,
Foto: Instagram/Screenshoot

Edin Džeko u smiraju karijere nastavlja pobjeđivati. S BiH ide na SP, a sa Schalkeom se vratio u Bundesligu. Iako nema problema obožavateljima dijeliti autograme, jedan fan je pretjerao, ali svejedno su se fotografirali

Edin Džeko (40) na samom kraju karijere proživljava lijepe dane. S Bosnom i Hercegovinom izborio je plasman na Svjetsko prvenstvo nakon drame protiv Italije, a sa Schalkeom je ostvario povratak u Bundesligu. Zbog svoje popularnosti često se fotografira s fanovima i dijeli im autograme, ali i velikani poput njega moraju negdje postaviti granice.

Njegov navijač se fotografirao s njim nekoliko puta, ali bio je ustrajan u novom pokušaju da dobije još jednu fotografiju s 'Bosanskim dijamantom', a to nije dobro prošlo kod Džeke.

- Majstore pa ti se deset puta bio, pa nemoj zaje*avat.

Bez obzira na mali prigovor, napadač je pristao još jednom fotografirati se sa spomenutim navijačem. Nakon mu je uljudno vratio marker s kojim je prijašnje potpisivao autograme. 

Džeko je u Schalke stigao iz Fiorentine u siječnju te za povratnika u njemačku ligu odigrao 10 utakmica, zabio šest golova i podijelio tri asistencije. U uspješnoj karijeri je još igrao za Željezničar, Fiorentinu, Teplice, Fenerbahče, Inter, Wolfsbrug, Manchester City i Romu. Za 'zmajeve' je odigrao 148 utakmica i zabio 73 pogotka. 

