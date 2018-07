Dzjuba: Htio sam istrčati iz autobusa i udariti Vidu šakom!

Svjetsko prvenstvo u Rusiji završilo je nedavno, a igrači pomalo zbrajaju dojmove nakon sjajnog natjecanja. Veliku bijes ruske javnosti na Mundijalu nanio je na sebe Domagoj Vida poslije četvrtfinalne utakmice protiv domaćina Rusije.

Vatreni su u vrlo teškoj utakmici pobijedili Ruse nakon penala, a Vida i Ognjen Vukojević su poslije susreta snimili video u kojem govore 'slava Ukrajini', poklič koji koristi ukrajinska vojska.

Kako se osjećao nakon što je to vidio opisao je napadač Rusije Artem Dzjuba za službenu stranicu svog kluba Zenita.

- Hrvati su me oduševili igrom. Svi su mislili da će ih Englezi pobijediti, ali oni su ih bez problema prošli. No zbog poteza Vide i Vukojevića bili smo jako ljuti. Moja prva zamisao bila je istrčati iz autobusa i udariti Vidu šakom. No poslije smo se smirili - rekao je ruski napadač te priznao da je smirio tenzije.

- Ubrzo se ispričao pa se ne ljutim više na njega. On zapravo nije ni svjestan što je napravio - zaključio je Dzjuba.

Ognjen Vukojević je nakon tog videa izbačen iz stručnog stožera HNS-a i kažnjen s 15 tisuća dolara od strane Fife, dok je Vida dobio upozorenje.

Dzjuba je na Mundijalu bio jedan od ključnih igrača "zbornaje" te je zabio tri gola i podijelio dvije asistencije u pet utakmica.

Tema: Svjetsko nogometno prvenstvo - Rusija 2018.