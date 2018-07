Kylian zna: Luka Modrić među favoritima je za Zlatnu loptu...

Svjetsko prvenstvo polako već "pada u zaborav", klupska je sezona pred vratima, ali Francuzima su njihovi zlatni dečki još uvijek i te kako zanimljivi. A pogotovo najbolji mladi igrač turnira, Kylian Mbappé koji je u razgovoru za France Football pojasnio da nije bio arogantan već samouvjeren kad je rekao da su oni u Rusiju došli po naslov.

- Moraš biti iskren u životu. Dulje me vrijeme već okupirala ta ideja i od početka natjecanja bio sam uvjeren da imamo sve da odemo do samog kraja. I prije početka SP-a sam to rekao, a neki su to shvatili kao aroganciju. No, bilo je to samo samopouzdanje. Došao sam u Rusiju po svjetski naslov i odlazim s njim! Programirao sam sebe da ga osvojim - naglasio je Mbappé.

Iako ima tek 19 na plećima, legitimni je kandidat za Zlatnu loptu, najboljeg igrača u 2018. godini.

- Što se favorita tiče, rekao bih... Cristiano Ronaldo, Luka Modrić, Raphaël Varane i... ja - otkrio je PSG-ov ofenzivac svoja razmišljanja.

On je vrijeme na SP-u iskoristio i kako bi agitirao kod suigrača iz reprezentacije, N'Gola Kantéa, da dođe u PSG.

- Istina je da me predsjednik kluba Nasser Al-Khelaifi konzultirao oko njega. I rekao sam mu da bi Kanté dobro došao našoj momčadi. Pričao sam s njim tijekom SP-a, ali bez dosađivanja jer znam kako je to kad ti "peru mozak" transferima - istaknuo je za kraj Mbappé.

Tema: Svjetsko nogometno prvenstvo - Rusija 2018.