Džombu razljutio potez: 'Ako ti se to ne sviđa, budi desno krilo'

Foto: RTL/screenshot

Hrvatska rukometna reprezentacija pobijedila Island 30-29 u Malmöu! Srna i Maraš briljirali, Cindrić ključan u obrani. Vori i Džomba puni pohvala, golman Islanđana podbacio

Admiral

Hrvatska rukometna reprezentacija pobjedom je otvorila drugi krug Europskog prvenstva u Malmöu, izabranici Dagura Sigurdssona svladali su njegov Island 30-29 i tako ostali u igri za plasman u polufinale. Mateo Maraš bio je najefikasniji sa sedam golova, a Zvonimir Srna dodao je šest.

- Ovo je bilo odlično, vratili smo se na pravi kolosijek, vratilo nam se samopouzdanje. Dobili smo drugog najboljeg protivnika od svih s kojima smo igrali i koji nam dolaze. Dobili smo Srnu i Maraša koji su se nazabijali, golman im je bio izrazito indisponiran i to nas je uvelo u utakmicu. Obrana i golman su nam bili polovični, ali ta dvojica su nas uvela u utakmicu, Cindrić nas je izdigao i svaka im čast. Vratili smo se u igru i ovisimo sami o sebi - rekao je u studiju RTL-a bivši reprezentativac Mirza Džomba (48).

Igor Vori (45) je kazao:

- Islanđani definitivno imaju strah od nas i to se pokazalo, bez obzira na ovaj rezultat koji je ispao knap. Dobro smo kontrolirali utakmicu do pred kraj gdje nam nije trebalo ovo opuštanje. Ali što su Srna i Maraš radili, to je bilo nevjerojatno, na 85 posto realizacije za vanjske igrače. U ključnim trenucima ključni golovi i vraćanje u obranu, i asistencija Cindrića za Raužana koja je možda i riješila utakmicu.

Vlado Šola (57) je u prijenosu rekao kako je potez Islanđanina Viktora Gislija Hallgrimssona, koji je tražio isključenje Zvonimira Srne, nakon što ga je on udarcem izdaleka pogodio loptom u glavu, sramota za golmane.

- Golman im je bio indisponiran. Srna ga je pogodio s deset metara i on traži dvije minute. Ako se ne možeš izmaknuti na šut s deset metara, onda idi igraj desno krilo - kaže Džomba.

Vori se nadovezao:

- Da, bilo je kod nas i grešaka, ali smo bili puno agresivniji i odlučniji u nekim stvarima i to mi se sviđa kod ove momčadi.

Je li Zvonimir Srna naš najbolji igrač na turniru, bilo je pitanje za Džombu.

- Da, Srna je najkonstantniji, najviše vuče, igra obranu i napad. Cijelo vrijeme mislim kako će se ispuhati, ali on se diže. Samo da tako ostane.

Vori je izdvojio jedan od ključeva pobjede koji se na prvu nije vidio.

- Cindrićevo vraćanje u obranu i kontre. Koliko god to izgledalo bezveze… Imali smo toliko problema u prošlim utakmicama, a to ti daje toliko samopouzdanja i to je ono što je bitno. Gol i asistencija, svi to volimo vidjeti i to je divno i krasno. Ali ovo stvara momčadi samopouzdanje, to je ključno.

- To je taj balans obrane i napada koji je bitan i koji je dobro funkcionirao - dodao je Džomba.

A jedan potez Dagura Sigurdssona apostrofirao je Vori.

- Stavljanje u igru Maraša je sjajan potez.

On je protiv Švedske bio na tribini, a sad je uletio i vukao nas do pobjede. Izbornik ima slatke brige uoči nove utakmice protiv Švicarske (nedjelja, 20.30).

