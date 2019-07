E moj sudac: Zašto je Dinamu poništen treći gol Kadziora?

Nogometaši Dinama stigli su na korak od trećeg pretkola Lige prvaka pobjedom nad Saburtalom 2-0 u Tbilisiju u prvoj utakmici drugog pretkola. To je bila jedna od onih utakmica gdje se dojam ne gleda, gdje je najbitniji rezultat, a to je Bjeličina momčad i postigla protiv Gruzijaca. No taj je rezultat mogao biti i veći u korist 'modrih'.

Dinamo je u posljednjim sekundama utakmice zabio i treći gol, sudac ga je priznao i igrači hrvatskog prvaka su počeli slaviti, no nakon nekoliko sekundi se predomislio i poništio gol!

Šitum je ubacio u peterac, tamo je loptu dočekao Kadzior koji je bio u duelu s domaćim stoperom, obojica su padala na travnjak, a onda je veznjak 'modrih' loptu zakačio glavom i poslao u mrežu. Počeo je slaviti kao i svi njegovi suigrači, skočila je cijela klupa, a češki sudac je pokazao na centar. No nakon prosvjeda igrača Saburtala poništio je gol i svirao prekršaj u napadu na opće čuđenje igrača Dinama.

Nismo u mogućnosti objaviti vezani videozapis zbog ograničenja vezanih uz prava emitiranja na internetu. Video možete pogledati OVDJE. Treći gol nalazi se na 10. minuti videa.

Postojao je mali kontakt između Kadziora i stopera gruzijske momčadi, no bilo je to u stilu 'ja tebe, ti mene'. I taj mali kontakt bio je dovoljan da stoper domaće momčadi završi na travnjaku, što je bilo dovoljno sucu Ardeleanuu da poništi gol.

Kako god, Dinamo na kraju itekako može biti zadovoljan pobjedom od 2-0 kojom su stigli na korak od trećeg pretkola Lige prvaka. Uzvrat je za osam dana na praznom Maksimiru.