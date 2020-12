Bolju uvertiru u još jedan legendarni Boxing Day jednostavno nismo mogli poželjeti. Prvoplasirana momčad lige protiv trećeplasirane. Iako ove sezone igra promjenjivo, Manchester United je u jednom segmentu bio fantastičan. To su utakmice u gostima u kojima su 'crveni vragovi' ubitačni. Do utakmice protiv Leicestera imali su čak deset pobjeda zaredom u gostima, sve je mirisalo da će se to produžiti i na 11, ali kada protivnička momčad ima Jamieja Vardyja...

Leicester i Manchester United (2-2) remizirali su na otvaranju Boying Daya u 15. kolu Premier lige. Bio je to susret u kojem je svaka momčad imala svoj period kada je dominirala, zabijala, ali i redala promašaje.

United je susret započeo nevjerojatnom šansom preko Marcusa Rashforda koji je u 70. sekundi utakmice s pet metara promašio glavom cijeli gol. Ipak, iskupio se u 23. minuti kada je zabio za 1-0.

United je u tim trenucima stao na loptu i pokušavao smanjiti tempo, a onda je 'zagrizao' Leicester. Vardy u međuvremenu nije iskoristio sjajnu šansu, ali je u 31. minuti Barnes pokazao kakav udarac ima. Vodio je loptu do ruba šesnaesterca, cimnuo Maguirea i opalio prema golu. Bio je to snažan udarac, De Gea nije imao šanse i mogao ju je samo pogledom ispratiti u donji desni kut.

U drugom poluvremenu je United bio taj koji je prijetio, ali bez pravih prilika. Martial je u 61. minuti zabio, ali dosuđeno je zaleđe. Ipak, opet je sve preokrenuo ulazak Edinsona Cavanija. Urugvajac je u 79. minuti dobio loptu na rubu šesnaesterca i odlično podvalio za Brunu Fernandesa koji je izbio sam pred Schmeichela i zabio u suprotni kut za 2-1.

Činilo se kako će Leicester još jednom izgubiti od Uniteda i da će 'vragovi' nastaviti s nevjerojatnim nizom u gostima, ali kada je u napadu protivničke momčadi Jamie Vardy...

United je htio zatvoriti susret, ali u 85. minuti Perez je probio desnu stranu, poslao loptu u srce peterca gdje je Vardy bio neobjašnjivo sam. Engleski napadač je to lagano pospremio u mrežu za svoj 12. gol u prvenstvu i svojoj momčadi donio važan bod u borbi za vrh.

Remijem zadovoljniji može biti Leicester koji je zadržao drugo mjesto s bodom više od Uniteda, ali tako je ponudio priliku Liverpoolu da se pobjedom nad WBA-om odvoji na šest bodova prednosti...

Za koga god navijali, možemo biti prezadovoljni uvertirom u Boxing day, a danas nas čeka još pet utakmica, uključujući poslasticu između Arsenala i Chelseaja.