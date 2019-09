E, sada smo sve vidjeli: Sudac je isključio sve sakupljače lopti

Nevjerojatno je, ali istinito - sudac je Engleskoj je tijekom utahmice odličio isključiti sve dječake koji dodaju lopte igračima!

Sudac Aaron Johnson je očigledno svoje ovlasti doživio prilično velikima pa je pri kraju utakmice koju su igrali Yeovil Town i Bromley u petoj nogometnoj diviziji u Velikoj Britaniji s terena poslao sve one koji su bili zaduženi za skupljanje lopti pokraj terena.

Iznenrivalo ga je kada jedan od njih dva puta u dvije minute pokušao ukrasti malo vremena pa je pogrešno dodao loptu gostujućem igraču Samu Woodu. Sudac je izvadio crveni karton, a onda se zaputio do zaštitara i zatražio da se konkretni dječak udalji s utakmice.

- 84. minuta - sudac je, ne šalimo se, upravo isključio našeg sakupljača lopti - objavio je klub na svom Twitteru gdje je tekstualo prenosio utakmicu.

84 | The referee has, no joke, just sent off one of our ball boys...



(3-1) #YTFC