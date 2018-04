ECA i Hajduk u Split doveli Barcelonu, Benficu, Schalke...

''Socio membership structure - from strategy to implementation, managment and practice'' puni je naziv konvencije u organizaciji Hajduka i ECA (Udruga europskih klubova) koja upravo slavi deset godina postojanja i po prvi put je suorganizator ovakve konvencije s jednim klubom, a na temu organizacije Hajduka i ostalih klubova koji su implementirali socios model.

Predsjednik Hajdukove uprave Ivan Kos u uvodu je podsjetio na prošlost, 1995. godine Hajduk je igrao četvrtfinale Lige prvaka s Ajaxom, te izrazio nadu da će se klub kome je na čelu opet naći u biranom društvu europskih velikana, kao što čini organizacijom ove konvencije. Kos je naglasio kako je Hajduk izbjegao stečaj upravo zahvaljujući svojim navijačima, kako danas posluje stabilno i samoodrživo te izrazio nadu kako će ova konvencija potaknuti i druge klubove da rade transparentnije i okrenu se svojim navijačima.

- Želja nam je bila dovesti u Split predstavnike velikih klubova, upoznati ih s onim što Hajduk radi te čuti njihova iskustva i razmišljanja. Benfica je primjerice bila u sličnoj situaciji kao i mi, a vidimo gdje su oni danas, kako funkcioniraju po modelu narodnoga kluba. Isto tako, želja nam je da i klubovi iz okruženja čuju za probleme s kojima smo se mi suočavali, kako bi što lakše izašli na put na kome smo mi danas. Sve što radimo, radimo s ciljem, misijom i vjerom da ćemo uspjeti, a ova je konferencija samo jedan mali dio toga mozaika – kazao je predsjednik Hajduka.

Predsjednik Hajdukovog Nadzornog odbora Slaven Marasović govorio je o ulozi tijela kome je na čelu u strateškom razvoju i stabilnosti kluba, dok su Ante Krnić i Luka Domikulić predstavili rad udruge Naš Hajduk. Svoja su izlaganja među ostalim imali su i izvršni direktor Benfice Domingos Soares de Oliveira, direktor za odnose sa zajednicom Barcelone Pere Jansa Rodriguez, direktor Athletic Bilbaa Jon Berasategui, sportski direktor Hajduka Mario Branco te predstavnik ECA Oliver Jarosz.

- Hajduk je bio pionir u puno segmenata u prošlosti, imao je primjerice fantastičnog trenera poput Tomislava Ivića koji je inspirirao Ajax. I ovo je jednako tako pionirski potez, nikad ranije ECA nije napravila ovakvu konferenciju u suradnji s jednim klubom, zato im čestitam, i nadam se da ćemo u suradnji s Barcelonom, Benficom, Schalkeom, Athletic Bilbaom.. doći do vrijednih zaključaka, jer se nogomet mijenja jako brzo pod utjecajem globalizacije i digitalizacije - kazao je Jarosz.