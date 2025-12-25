Kako navode talijanski mediji, reprezentativac BiH blizu je potpisa za Genou koju vodi njegov bivši suigrač iz Rome Daniele De Rossi
Edin Džeko napušta Fiorentinu, seli se kod bivšeg suigrača?
Bosanskohercegovački napadač Edin Džeko (39) uskoro bi mogao napustiti Fiorentinu i karijeru nastaviti u Genoi, pišu talijanski mediji. Džeko proživljava krizu u dresu Fiorentine koja je na dnu tablice, a ove sezone nije dobivao ni previše prilika. Kako se siječanjski prijelazni rok bliži, navijači Cagliarija nadali su se da će napadač odabrati njihov klub.
Međutim, kako navodi portal Cagliaritoday, reprezentativac Bosne i Hercegovine karijeru će nastaviti u Genoi te je blizu potpisa za tu momčad, a za sve je zaslužan Džekin bivši suigrač iz Rome Daniele De Rossi i sadašnji trener Genoe.
Džeko je u ovoj sezoni upisao 18 nastupa i na terenu proveo 722 minute te zabio dva gola.
Podsjetimo, s reprezentacijom BiH ide na dodatne kvalifikacije za nadolazeće Svjetsko prvenstvo. U Cardiffu 26. ožujka BiH igra protiv Walesa, a pobjednik tog susreta će za plasman na SP igrati protiv boljeg iz susreta između Italije i Sjeverne Irske.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+