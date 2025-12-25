Edin Džeko napušta Fiorentinu, seli se kod bivšeg suigrača?

Bosanskohercegovački napadač Edin Džeko (39) uskoro bi mogao napustiti Fiorentinu i karijeru nastaviti u Genoi, pišu talijanski mediji. Džeko proživljava krizu u dresu Fiorentine koja je na dnu tablice, a ove sezone nije dobivao ni previše prilika. Kako se siječanjski prijelazni rok bliži, navijači Cagliarija nadali su se da će napadač odabrati njihov klub.

Foto: Jennifer Lorenzini

Međutim, kako navodi portal Cagliaritoday, reprezentativac Bosne i Hercegovine karijeru će nastaviti u Genoi te je blizu potpisa za tu momčad, a za sve je zaslužan Džekin bivši suigrač iz Rome Daniele De Rossi i sadašnji trener Genoe.

Džeko je u ovoj sezoni upisao 18 nastupa i na terenu proveo 722 minute te zabio dva gola.

Podsjetimo, s reprezentacijom BiH ide na dodatne kvalifikacije za nadolazeće Svjetsko prvenstvo. U Cardiffu 26. ožujka BiH igra protiv Walesa, a pobjednik tog susreta će za plasman na SP igrati protiv boljeg iz susreta između Italije i Sjeverne Irske.