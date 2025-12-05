Obavijesti

FIORENTINA U PROBLEMIMA

Edin Džeko odabrao ga je ispred Hajduka, a talijanski velikan sad je pred katastrofom!

Foto: Alberto Lingria

Nakon što je prošlu sezonu završila na šestom mjestu, sada je Fiorentina na rubu ispadanja iz Serie A. Od početka sezone ne znaju za pobjedu, a svaki klub koji se do sada našao u toj poziciji, ispao je iz lige

Fiorentina trenutačno proživljava sezonu iz pakla jer u prvih 13 kola nije ostvarila niti jednu pobjedu. Nalazi na začelju talijanske Serie A sa samo šest bodova, a prošlu sezonu završila je na šestom mjestu i izborila nastup u Konferencijskoj ligi.

Prije početka ove sezone Fiorentina je potrošila čak 90 milijuna eura na odštete za pojačanja među kojima je najzvučnije ime Edin Džeko. Bosanskohercegovački reprezentativac stigao je iz Fenerbahčea bez odštete. 

Iako je situacija u Serie A daleko od bajne, u Konferencijskoj ligi se dobro drže. U četiri odigrana kola ostvarili su dvije pobjede i dva poraza što ih je smjestilo na 17. mjesto na tablici. 

UEFA Conference League - Fiorentina v AEK Athens
Foto: Alberto Lingria

Klub je osnovan prije 96 godina, točnije 1929., a od osnivanja propustila je samo šest sezona u Serie A. Sada se nalaze na rubu ispadanja iz najjače talijanske lige, a jedan statistički podatak iz povijesti ne ide im nimalo u prilog. Naime, do sada se nije dogodilo da neki klub koji nije ostvario pobjedu u prvih 13 kola, na kraju ostane u talijanskoj ligi. Osim Fiorentine, u identičnoj poziciji nalazi se Verona koja je zadnja. 

Fiorentina je tijekom povijesti dva puta osvojila naslov prvaka Italije, a ako nastavi imati ovakav učinak možda više ne bi bila u prilici da se bori za isti. 

