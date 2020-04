Eduardo: Navijam za Dinamo, a Arsenal nikad neću zaboraviti

Nazvali smo ga dva puta u životu i oba puta se odmah javio. Prvi put dan nakon što je s Portugalom osvojio naslov europskog prvaka 2016. godina kad su sletjeli u zračnu luku u Lisabonu iz Pariza, a drugi put sad. Eduardo dos Reis Carvalho, bivši golman Dinama, danas golman portugalske Brage.

- Dobro da ćemo malo pričati o nogometu, znam da moramo spomenuti korona virus, ali ja bi radije o nogometu - javio nam se iz svojeg portugalskog doma bivši golman Dinama.

U Maksimir je došao u ljeto 2014. godine, a otišao u ljeto 2016. godine i to u Chelsea. S Dinamom je u dvije sezone osvojio dvije dvostruke krune, igrao Ligu prvaka, a nakon što je drugi put izborio Ligu prvaka s "modrima" otišao je u Chelsea.

- Posljednja utakmica mi je bila protiv Salzburga kad smo izborili Ligu prvaka pobjedom 2-1 u Austriji. Sutradan sam postao golman Chelseaja. Taj Salzburg i onih 2-1 protiv Arsenala u Zagrebu u Ligi prvaka nikad neću zaboraviti. To su mi dvije najljepše uspomene dok sam bio golman Dinama. Navijam i danas za taj klub. Ponosan sam na njegove rezultate u posljednje dvije sezone u Europi. Velika je to stvar, na takav način igrati u Ligi prvaka i Europskoj ligi. Uvijek kad mogu gledam Dinamo u europskim utakmicama - kaže nam Eduardo, koji u Chelseaju baš i nije puno branio. Samo u prijateljskim utakmicama. Bio je treći golman.

Foto: Sanjin Strukić/PIXSELL

Kad je on bio prvi golman Dinama, u Maksimir je stigla sadašnja "jedinica", Dominik Livaković.

- Vidjelo se odmah kako će on biti odličan golman, baš kao i to da će Dani Olmo biti klasa. Sjećam se Olma sa nekih treninga, vidjelo se znanje. Drago mi je da je napravio dobar transfer i ne sumnjam da će idućih godina pokazati da je veliki igrač. Sad su u Dinamu glavni neki igrači koji su bili jako mladi kad sam ja branio, baš poput Livakovića. Nažalost, nisam ostao u kontaktu s njima, a ni u Zagrebu nisam bio otkako sam ga napustio. Nisam stigao doći, ali kad završim karijeru, sigurno dolazim i to na jednu veliku utakmicu Dinama u Ligi prvaka na punom Maksimiru - rekao je Portugalac, kojega je u Dinamu vodio Zoran Mamić.

- Da, s njim smo na klupi pobijedili Arsenal. Zoran je bio odličan, dobro ga se sjećam, a nakon njega me je vodio još jedan trener. Iskreno, ne mogu vam izgovoriti njegovo ime i prezime, teško mi je to reći na vašem jeziku - rekao je Eduardo. Pomogli smo mu i rekli Zlatko Kranjčar, a on je na to uz osmijeh dodao - Da, Cico.

Foto: Igor Kralj/PIXSELL

S njim je sad u portugalskoj Bragi napadač Wilson Eduardo, koji je u Dinamu bio u sezoni 2014/2015. Pamti ga se po promašajima protiv Celtica u Glasgowu u Europskoj ligi.

- Wilson se nije baš snašao u Zagrebu, šteta. Moram vam reći da znamo ponekad pričati i o tim zajedničkim danima u Dinamu. Zagreb je doista sjajan grad - prisjeća se Eduardo, koji je prije četiri godine s Portugalom bio europski prvak.

- Znamo da smo vas rastužili u osmini finala. Ta nam je pobjeda protiv Hrvatske dala zamah i onda nas nitko više nije mogao zaustaviti. To su bili najbolji dani u životu - rekao je Eduardo i za kraj samo kratko prokomentirao situaciju oko korona virusa.

- Svi se borimo s tim. I kod nas u Portugalu je kao i u većini Europe. Nadam se da će sve brzo proći - rekao je za kraj Eduardo.