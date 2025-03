Eduardo objavio fotografiju supruge u bikiniju: 'Koja leđa'

Kakav je to napadač bio, prisjetit će se mnogi, ali kakav je tek mogao biti da nije bilo onog divljačkog prekršaja Martina Taylora koji mu je unazadio karijeru... Nastavio je on igrati i nakon ozljede, bila je to solidna karijera, ali mogla je biti još veličanstvenija. Posebno se hrvatskim navijačima stegne u grlu na spomen njega jer da smo ga imali u sastavu na Europskom prvenstvu 2008. godine, naša priča vrlo vjerojatno ne bi završila u četvrtfinalu.

Pričamo o Eduardu da Silvi (42), Brazilcu koji je postao legenda Dinama. Zabio je čak 48 golova u 62 utakmice, a trag je ostavio i u 'vatrenima' za koje je utrpao 29 golova u 62 utakmice. Da nije bilo ozljede, mnogi su uvjereni da bi svrgnuo s vrha Davora Šukera koji je na 45.

Nakon 'modrih', Arsenala, Šahtara, Flamenga i Atletico-PR-a, bivši hrvatski nogometaš karijeru je završio 2019. godine u dresu Legije. Ostao je u nogometu kao menadžer, a većinu godine sa svojom obitelji živi u rodnom Brazilu. Supruga mu je Zagrepčanka Andrea koju je upoznao tijekom ere u Dinamu, na svijet su donijeli sina Mateusa i kći Lorenu. Dudu nije nešto naročito aktivan na društvenim mrežama na kojima nema puno zajedničkih fotografija sa svojom odabranicom, ali ovaj put je objavio story s odmora.

Odveo je suprugu u jedno luksuzno odmaralište, a s fanovima je podijelio njezinu fotografiju iz bazena. Njemu je u fokusu bila njezina izdefinirana linija pa je napisao u opisu: 'Koja leđa', a na strateško mjesto stavio je emotikon marelice. Kako bi se to narodski reklo, Dudu živi život u mirovini.