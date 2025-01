Eduardo se za 24sata prisjetio gola s Emiratesa: 'Navijat ću za Dinamo, a sin je za Arsenal!'

Dobro sam, ugodno je opet biti ovdje. Bit će mi velika čast gledati dva kluba za koje sam igrao. Dinamo koji mi je dao veliku priliku i otvorio vrata u svijet, Arsenal koji je potvrdio mene i moje znanje. Bit će mi to privilegija i nezaboravan događaj, započeo je za 24sata s travnjaka Emiratesa bivši hrvatski reprezentativac te legenda Dinama i Arsenala, Eduardo Da Silva (41).

Na dobro mu poznati stadion dolazi kao gost, bio je na treningu 'topnika', a s njim će biti i sin Matheus (14) koji će navijati za domaću momčad. Ipak, kod Dudua srce kuca malo drugačije.

- Nema još svađe. On je miran, Arsenal igra doma, znaju da su favoriti. Kad sam igrao za Dinamo on nije bio rođen, to je normalno, jedan od razloga zašto navija za Arsenal jer je pratio kad sam bio ovdje. Nije se tad rodio, ali je bilo svježije. Kad smo išli u Ukrajinu i to je pratio - objasnio je bivši hrvatski reprezentativac.

Bilo je to još 2006. godine, prva međunarodna utakmica na tad novom Emiratesu. Dinamo je došao na noge Arsenalu i poveo u 12. minuti, a strijelac je bio tko drugi nego - Dudu. 'Topnici' su na kraju preokrenuli golovima Ljungberga i Flaminija, ali zauvijek će se pamtiti taj Eduardov gol.

- Sjećam se, kako ne. Jasmin Agić mi je dodao loptu, vodio sam loptu, dodao sam Ettou i nastavio, on mi je dodao loptu. Kolo Toure se malo pokliznuo, došla mi je na lijevu nogu i zabio sam.

Nažalost, teška ozljeda 2008. godine je Eduarda gotovo sigurno udaljila od onih visina koje je mogao dosegnuti, ali i dalje je imao više nego dobru karijeru nakon Arsenala te igrao za Šahtar, Flamengo, brazilski Atletico i poljsku Legiju iz Varšave.

- Noga je dobro, nakon one povrede sam praktički igrao 10 godina na velikoj razini. Sve je u redu - zaključio je.