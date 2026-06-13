Egipat natjeran na promjenu dresova uoči SP-a zbog Fife

Egipatski nogometni savez morao je napraviti izmjene na dresovima reprezentacije neposredno uoči Svjetskog prvenstva 2026. godine. Svjetska nogometna organizacija, Fifa, naredila je hitne promjene na novoj garnituri dresova proizvođača Puma, zahtijevajući uklanjanje određenih simbola s grba i promjenu dizajnerskih elemenata.

Problem je nastao zbog sedam zvjezdica smještenih iznad grba Egipatskog nogometnog saveza. Te zvjezdice simboliziraju rekordnih sedam naslova prvaka Afričkog kupa nacija, što Egipat čini najuspješnijom nacijom u povijesti tog natjecanja. Zvjezdice su dugogodišnji simbol reprezentacije.

Foto: Siphiwe Sibeko

Međutim, Fifina pravila su stroga. Prema pravilniku o opremi za Svjetsko prvenstvo, reprezentacije na dresovima smiju isticati isključivo zvjezdice koje predstavljaju osvojene naslove svjetskih prvaka. Budući da Egipat nije osvojio naslov svjetskog prvaka, Fifa je naredila uklanjanje zvjezdica. Ova odluka izazvala je nezadovoljstvo među egipatskim navijačima. Jedina iznimka je Urugvaj, kojem je dopušteno nositi četiri zvjezdice.

FIFA je zatražila promjenu brojeva na dresovima iz zlatne u bijelu - potvrdio je glasnogovornik egipatskog saveza. Proizvođač opreme Puma stoga je promijenio boju u bijelu kako bi se osigurala bolja vidljivost brojeva.

*uz korištenje AI-ja