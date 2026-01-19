Obavijesti

Sport

Komentari 34
PRELOMILI SU

EHF donio novo pravilo koje se tiče glazbe na Euru. Evo što se neće puštati dok traje susret...

Piše 24sata,
Čitanje članka: < 1 min
EHF donio novo pravilo koje se tiče glazbe na Euru. Evo što se neće puštati dok traje susret...
Malmö: EHF Europsko rukometno prvenstvo 2026., Hrvatska - Gruzija | Foto: MATHILDA SCHULER/PIXSELL

Na utakmicama koje se igraju u ponedjeljak u Malmöu neće biti nacionalnih pjesama. Tako će biti na susretu Hrvatske i Nizozemske, ali i Švedske i Gruzije koja se igra nešto kasnije

Admiral

Hrvatska nastavlja svoju borbu za bodove na Europskom rukometnom prvenstvu protiv Nizozemske u 18 sati, ali je pažnju s utakmice skrenula zabrana izvođenja pjesme "Ako ne znaš što je bilo" koju izvodi Marko Perković Thompson. EHF je zabranio pjesmu te je tvrdio kako su se pojedini gledatelji na nju žalili, a sada su stigle nove informacije.

Pokretanje videa...

Hrvatska kao viceprvak svijeta tek sedmi favorit na Euru: Evo koje zvijezde propuštaju turnir 01:23
Hrvatska kao viceprvak svijeta tek sedmi favorit na Euru: Evo koje zvijezde propuštaju turnir | Video: 24sata/pixsell

Naime, na utakmicama koje se igraju u ponedjeljak u Malmöu, a to su Hrvatska - Nizozemska te Gruzija - Švedska, neće se puštati ni jedna pjesma nacionalnih reprezentacija, doznaje RTL, a prenosi net.hr. Sigurno je bilo da se neće čuti Thompsonova pjesma, ali bi ovo trebalo značiti da neće biti nikakve nacionalne glazbe u današnjim susretima, to jest, da EHF više neće udovoljavati željama reprezentacija kada se radi o izboru glazbe. Nije poznato hoće li i u drugim dvoranama i drugim danima biti drugačije, ali danas u Malmöu neće biti nacionalnih pjesama, ističe net.hr.

Što se tiče pjesme "Ako ne znaš što je bilo", HRS i EHF su se ogradili te nitko u stvari ne zna kako je ta pjesma završila na playlisti.

"Ova pjesma nije bila uvrštena na originalnu playlistu za utakmicu. Sve pjesme na playlistama za sve dvorane pregledalo je osoblje zaduženo za zabavu i EHF prije Europskog prvenstva. Na dan utakmice hrvatska delegacija je više puta tražila da se pjesma pusti i zahtjev je svaki put odbijen", stoji u priopćenju EHF-a.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 34
UŽIVO Transferi: Stoperski biser Dinama blizu odlaska u Italiju
ZIMSKI PRIJELAZNI ROK

UŽIVO Transferi: Stoperski biser Dinama blizu odlaska u Italiju

Nogometna sezona stigla je do blagdanske pauze, a u siječnju nas očekuje zimski prijelazni rok. Rok će u HNL-u trajati od 10. siječnja do 17. veljače
FOTO Od malih navijača do finalista. Pogledajte kako su rukometaši izgledali u mladosti
POPRILIČNE PROMJENE

FOTO Od malih navijača do finalista. Pogledajte kako su rukometaši izgledali u mladosti

Od školskih dvorana i igrališta do svjetskog postolja: hrvatski rukometaši koji su prošle zime osvojili svjetsko srebro odrasli su uz snove, lopte i odricanja. Ova galerija vraća nas u dane kad je sve počinjalo
Preminuo je Mladen Bartolović
LEGENDA HNL-A

Preminuo je Mladen Bartolović

Tuga u HNL-u: preminuo Mladen Bartolović, legendarni igrač Cibalije koji je oduševljavao navijače Dinama i Hajduka. Njegovi driblinzi i osmijeh nikad neće biti zaboravljeni

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026