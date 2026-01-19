EHF donio novo pravilo koje se tiče glazbe na Euru. Evo što se neće puštati dok traje susret...

Hrvatska nastavlja svoju borbu za bodove na Europskom rukometnom prvenstvu protiv Nizozemske u 18 sati, ali je pažnju s utakmice skrenula zabrana izvođenja pjesme "Ako ne znaš što je bilo" koju izvodi Marko Perković Thompson. EHF je zabranio pjesmu te je tvrdio kako su se pojedini gledatelji na nju žalili, a sada su stigle nove informacije.

Pokretanje videa... 01:23 Hrvatska kao viceprvak svijeta tek sedmi favorit na Euru: Evo koje zvijezde propuštaju turnir | Video: 24sata/pixsell

Naime, na utakmicama koje se igraju u ponedjeljak u Malmöu, a to su Hrvatska - Nizozemska te Gruzija - Švedska, neće se puštati ni jedna pjesma nacionalnih reprezentacija, doznaje RTL, a prenosi net.hr. Sigurno je bilo da se neće čuti Thompsonova pjesma, ali bi ovo trebalo značiti da neće biti nikakve nacionalne glazbe u današnjim susretima, to jest, da EHF više neće udovoljavati željama reprezentacija kada se radi o izboru glazbe. Nije poznato hoće li i u drugim dvoranama i drugim danima biti drugačije, ali danas u Malmöu neće biti nacionalnih pjesama, ističe net.hr.

Što se tiče pjesme "Ako ne znaš što je bilo", HRS i EHF su se ogradili te nitko u stvari ne zna kako je ta pjesma završila na playlisti.

"Ova pjesma nije bila uvrštena na originalnu playlistu za utakmicu. Sve pjesme na playlistama za sve dvorane pregledalo je osoblje zaduženo za zabavu i EHF prije Europskog prvenstva. Na dan utakmice hrvatska delegacija je više puta tražila da se pjesma pusti i zahtjev je svaki put odbijen", stoji u priopćenju EHF-a.