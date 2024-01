EHF odbio žalbu Šveđana! 'Suci nisu morali pogledati snimku'

Čudesan su preokret napravili rukometaši Švedske u polufinalu Europskog prvenstva i od šest golova zaostatka za Francuskom na poluvremenu (17-11) protiv Francuske su nakon sirene za kraj imali gol prednosti. Tad je loptu uzeo Elohim Prandi i čudesno zabio gol za produžetke koji je po mnogima bio neregularan. Žalili su se Šveđani, a sad je stigla i odluka na žalbu.

- Nakon što je situacija pažljivo procijenjena, odbor je odlučio kako je korištene tehnologije bila samo opcija EHF-ovih sudaca, ali ne i obaveza. Samo delegat ili suci mogu odlučiti hoće li koristiti VAR. Odluka sudaca o tome da ne koriste VAR spada pod nadležnost EHF-ovih pravnih regulativa te regulativa Europskog prvenstva te se ta odluka neće smatrati činjeničnom, a samim time ne može biti predmet za žalbu - objasnila je krovna europska rukometna organizacija u priopćenju.

Podsjetimo, Prandi je zabio gol iz deveterca, a trebao bi kao izvođač imati uvijek jednu nogu na tlu dok mu je lopta još u ruci. Stajnu nogu smije promijeniti, ali ne smije se vratiti na prvu na kojoj je stajao. Šveđani su inzistirali na tome da suci pregledaju snimku i odluče što će napraviti, odnosno moguće i poništiti gol, ali suci to nisu napravili, a EHF je to opravdao. Tako ćemo u nedjelju od 17 sati i 45 minuta gledati finale između Francuske i Danske. Šveđani se mogu žaliti na ovu odluku do 20 sati u subotu, ali ako je prva odbijena, vjerojatno će biti i druga...