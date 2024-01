VIDEO Skandal na Euru, Šveđani se žalili EHF-u! Sudac za 24sata: Suci su mogli pogledati snimku

Nevjerojatnu utakmicu gledali smo u prvom polufinalnom dvoboju Europskog prvenstva u rukometu. Francuzi su nakon produžetaka pobijedili Švedsku (34-30) i plasirali se u finale Eura. Imali smo priliku vidjeti jednu od najluđih polufinalnih završnica u povijesti europskih prvenstava, a o golu Prandija pričat će se godinama.

No kako stvari stoje neće se pričati kao prekrasnom golu koji je Francuzima donio finale, nego o velikom sudačkom previdu koji je Šveđane izbacio iz borbe za zlato. Suci utakmice bili su Makedonci Slave Nikolov i Gjorgji Nachevski.

Naime, Prandi je prilikom šuta po golu podigao stajnu nogu i pucao nakon što ju je odvojio od poda. Da pojasnimo: igrač prilikom udarca mora odrediti koja će mu noga biti stajna. Tu nogu ne smije odvojiti od podloge prije nego što ispusti loptu iz ruke. Jednako kao i kod izvođenja sedmerca.

Prandi je dešnjak i logično je da je prilikom udarca kao stajnu nogu odredio svoju lijevu. Prilikom bacanja u eret kojim je zaobišao živi zid oslonio se na svoju desnu nogu koju je ranije već podigao, a zatim je lijevu nogu, onu stajnu, podigao s podloge i zabio gol.

Foto: TV 2 sport

Situaciju je za 24sata prokomentirao i hrvatski sudac s svjetskim renomeom:

- Znači u trenutku zvižduka jasno je vidljivo da je lijeva noga Prandija stajaća noga. Radi iskorak s desnom nogom što je dozvoljeno, ali zatim prebacuje težište na desnu nogu i lijeva noga se odvaja od podloge. Prema pravilima napravio je korak što nije dozvoljeno.

Foto: TV 2 sport

Povlači se pitanje zašto suci nisu gledali snimku, a hrvatski stručnjak objašnjava što se moglo u toj situaciji:

- Očigledno nitko nije protestirao i suci nisu ni reagirali, alii mogli su ići pogledati snimku. Suci u zadnjih 30 sekundi za odluke koje mogu utjecati na rezultat mogu ići gledati snimku. Pogledaj samo suca u polju, koji je dao znak. On uopće nije gledao nogu izvođača, a to je prvo pravilo koje se kontrolira - zaključio je hrvatski sudac.

Šveđani su oko ove situacije poslali i službeni prigovor EHF-a, a preostaje nam vidjeti kako će se rasplesti situacija. Ipak, teško je za očekivati nešto od toga:

- Mislim da neće biti prihvaćena jer to spada u slobodno sudačko uvjerenje, a to bas ne podliježe elementima za poništavanje, ali to je sad na EHF-u što će donijeti.

Bijesni su i igrači Švedske:

- Desnom rukom ne može dosegnuti toliko daleko ako nije podigao nogu. Zamislite da morate pucati pored trojice braniča, a to radite bez metra viška, onda vam skidam kapu - rekao je švedski srednji vanjski Jim Gottfridsson