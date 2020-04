EHF odredio tko će na Final 4, Karačić razočaran: 'To nije fer'

"Potpuno nepravedno!"

U dvije je riječi na Instagram storyju Igor Karačić, hrvatski reprezentativac i igrač poljskog prvaka Kielcea, pojasnio EHF-u što misli o njihovoj odluci ukidanja nokaut faze Lige prvaka i određivanja sudionika Final 4.

POGLEDAJTE VIDEO: #ZAJEDNO24SATA

Htjeli smo odigrati nokaut fazu u jesen 2020., ali to nije moguće, što zbog kalendara muškog rukometa, što zbog naših marketinških i medijskih partnera - ispričali su se iz krovne europske rukometne organizacije na svojim službenim stranicama, ali rukometna javnost još uvijek je razočarana.

Foto: Luka Stanzl/PIXSELL

Imamo svoje predstavnike

Naime, preostale utakmice najboljih 16 europskih momčadi su otkazane, a kako je već najavljeno, Final 4 Lige prvaka igrat će se 28. i 29. prosinca u legendarnoj kölnskoj areni. Prema poretku u grupnoj fazi, EHF je odabrao svoje četiri momčadi za završnicu. To su najbolje dvije momčadi (elitnih) grupa A i B: Barca, PSG, Kiel i Veszprem.

Nema branitelja naslova Vardara, nema drugih velikana, Flensburga, Kielcea, Pick Szegeda... Nema romantike.

Ok, doduše, imat će Hrvatska svojih predstavnika, ali svima bi bilo draže da su ta mjesta u Lanxess areni izborena 'na borilištu'.

- Ništa se neće igrati u lipnju, a nešto ćemo morati i otkazati, nešto odgoditi - zaključili su na video konferenciji u petak čelnici EHF-a. Cilj im je bio završiti sezonu 2019./2020. na najbolji mogući način, a u isto vrijeme izgraditi temelje za početak sezone 2020./2021. na strukturiran način, tako da na nju aktualna sezona što manje utječe, a to je rezultiralo ukidanjem doigravanja za SP, ali i poništavanjem nokaut faze Lige prvaka te određivanjem najbolje četiri momčadi iz trenutnog poretka.

Foto: Frank Molter/DPA/PIXSELL

BiH ne može na SP

Svjetsko prvenstvo u Egiptu 2021. je predaleko da bi i ono bilo upitno zbog aktualne pandemije, ali su sada prije reda određeni i njegovi sudionici. Naime, otkazano je europsko doigravanje u kojemu su mnoge države, kao recimo naši susjedi BiH, mogli izboriti odlazak na globalno natjecanje.

Temeljeno na finalnom poretku Eura 2020. EHF je odredio da su se na SP kvalificirale: Slovenija, Njemačka, Portugal, Švedska, Austrija, Mađarska, Bjelorusija, Island, Češka i Francuska. Španjolska, Hrvatska i Norveška su već kvalificirane kao tri najbolje rangirane momčadi s Eura, a Danska je kvalificirana jer je aktualni svjetski prvak.

Liga prvakinja Final 4 će imati u Budimpešti 5. i 6. rujna. Postoji mogućnost ako pristane domaćin da se igra final eight, no ako ne bude novca, bit će F4 s četiri najbolje ekipe iz skupina ove sezone, a to su Metz, Esbjerg, Györ i Brest.

Svaki je nacionalni savez dobio službeno pismo predsjednika EHF-a Michaela Wiederera u kojemu je on opjasnio razloge ovih odluka.