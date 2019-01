Ekskluzivni video: Hajdukovac Palaversa otišao u Manchester

Morate me razumjeti, ne smijem davati izjave dok se ugovor ne potpiše, bilo je to sve što je rekao Ante Palaversa (18), Hajdukov veznjak koji je do prije godinu dana igrao u drugoj ligi za Hajduk II, a sad je otišao na potpis s Manchester Cityjem.

Palaversa je u ponedjeljak poslijepodne iz splitske zračne luke odletio za Frankfurt odakle će produžiti za Manchester gdje ga u utorak čekaju liječnički pregledi pa potpis za veliki Manchester City. Otputovao je mladi Palaversa u Manchester u pratnji oca Ivana i menadžera Ante Peše.

POGLEDAJTE VIDEO

[video: 1203822 / ]

Veliki je to posao za Hajduk koji ima zagarantiranih šest milijuna eura, dodatne bonuse za svaku odigranu utakmicu i gol u dresu Cityja, kao i mogućnost da Palaversu zadrži još najmanje godinu dana na posudbi.

Mladi veznjak otputovao je u pratnji menadžera, a u Split bi se trebao vratiti nakon što obavi cijelu proceduru, no neće konkurirati za utakmicu koju Hajduk igra u Osijeku za vikend jer papirologija ne može biti riješena u tako kratkom roku.