EKSKLUZIVNO Lamine Yamal s djevojkom napušta Hrvatsku. U društvu mu je bio i Andy Bara

Jedna od najvećih nogometnih zvijezda današnjice Lamine Yamal (18) u društvu argentinske reperice Nicki Nicole (25) napustio je Lijepu Našu. Golupčiće smo uhvatili na aerodromu u Zemuniku u društvu menadžera Andyja Bare nakon što su vikend iskoristili za krstarenje dalmatinskim otocima, let i izmjenjivanje nježnosti na jahti
Zadar: Lamine Yamal u pratnji djevojke Nicki Nicole i Andyja Bare došao u Zračnu luku Zemunik
Lamine Yamal, nogometaš Barcelone, u društvu dojevojke Nicki Nicole u nedjelju poslijepodne napustio je Lijepu Našu. | Foto: Sime Zelic/PIXSELL
