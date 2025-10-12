EKSKLUZIVNO Lamine Yamal s djevojkom napušta Hrvatsku. U društvu mu je bio i Andy Bara

Jedna od najvećih nogometnih zvijezda današnjice Lamine Yamal (18) u društvu argentinske reperice Nicki Nicole (25) napustio je Lijepu Našu. Golupčiće smo uhvatili na aerodromu u Zemuniku u društvu menadžera Andyja Bare nakon što su vikend iskoristili za krstarenje dalmatinskim otocima, let i izmjenjivanje nježnosti na jahti
Lamine Yamal, nogometaš Barcelone, u društvu dojevojke Nicki Nicole u nedjelju poslijepodne napustio je Lijepu Našu.
Dvojac je odletio iz Hrvatske privatnim avionom iz zračne luke u Zemuniku.
Nicki je pritom nosila crnu torbicu marke Vivienne Westwood koja se može kupiti za oko 800 eura.
S njima je u društvu bio i poznati domaći menadžer Andy Bara.
Yamal je u subotu na Instagramu objavio niz fotografija na kojima se vidi kako je zaljubljen do ušiju u novu djevojku.
Izmjenjivali su nježnosti na jahti dok se u pozadini nazire plavi Jadran.
Pala je i pusa uz zalazak sunca u Dalmaciji.
Da se više ne skrivaju jasno je bilo iz videa u kojem se ljube na palubi jahte s hrvatskom zastavom.
Pritom su u zrak pustili balone u obliku srca.
Kornatski arhipelag obišli su i iz privatnog aviona.
Tko zna, možda ponovno svrate na romantičan vikend na Jadranu... ili nešto više.
